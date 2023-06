Hakan Koc Auto1-Gründer verspricht weltweit „erschwingliches Datenroaming“

Düsseldorf Hakan Koc meldet sich zurück: Vor rund zwei Jahren verließ der Unternehmer zum Börsengang den Vorstand der von ihm mitgegründeten Gebrauchtwagenfirma Auto1 und siedelte auch privat von Berlin nach London um. Seitdem fragten sich viele in der deutschen Wagniskapitalszene, was der heute 39-Jährige künftig mit all seiner Energie so anstellen würde.

Nun ist klar: Koc hat erneut gegründet, diesmal nicht im Autosektor, sondern im Telekommunikationsgeschäft. Der Mann mit der offenkundigen Leidenschaft für banal-einprägsame Webadressen – erst wirkaufendeinauto.de, jetzt betterroaming.com – will auf den globalen Datenroaming-Markt vorstoßen und greift damit womöglich ein lukratives Geschäft der großen Netzanbieter wie Vodafone, Telefónica und der Deutschen Telekom an.

Tatsächlich hat Koc offenbar ein Geschäftsmodell entwickelt, das zum offiziellen kommerziellen Start in dieser Woche schon in allen wesentlichen Mobilfunkmärkten Europas, Amerikas und Asiens angeboten wird.

Die neue digitale Plattform Betterroaming, so erklärt es Koc dem Handelsblatt, ermögliche es den Nutzern, eine kostenlose sogenannte eSim-Karte herunterzuladen, indem sie einen QR-Code auf der Website scannen. Die eSim könne dann nahezu weltweit und in allen gängigen Handymodellen in den lokalen Netzen genutzt werden und biete, so Koc in bestem Marketingdeutsch, „erschwingliches Datenroaming ohne jedes Kostenrisiko in über 115 häufig besuchten Ländern“.

Experten sehen Marktchancen beim Datenroaming

War der Kunde bisher an seinen eigenen Provider und dessen Angebot gebunden, könne er mit der neuen eSim-Karte nun im Ausland ohne Internetverbindung das Guthaben am eigenen Smartphone immer wieder neu aufladen. Großen Unternehmen will er gleichsam maßgerechte Roaming-Lösungen für die jeweiligen Mitarbeiter anbieten.

Bis die Großmutter aus Kreuzberg beim Heimatbesuch in der Türkei verstanden hat, wie das mit dem Roaming funktioniert, sind die ersten 50 Euro oft schon weg. Hakan Koc, betterroaming.com

Dass die globalen Mobilfunkanbieter mit Roaming viel Geld verdienen, ist in der Branche kein Geheimnis. Koc sagt: „Bis die Großmutter aus Kreuzberg beim Heimatbesuch in der Türkei verstanden hat, wie das mit dem Roaming funktioniert, sind die ersten 50 Euro oft schon weg.“ Das gelte auch für Geschäftsreisende in die USA oder die Golfstaaten. Oder anders ausgedrückt: „Wenn sich der Kunde beim Roaming unwohl fühlt, schaltet er das Datenroaming aus. Und davon hat dann wirklich niemand etwas.“ All das lasse sich mit Betterroaming spielerisch einfach vermeiden.

Dass Koc, Jurist und früherer Mitarbeiter von Rocket Internet, von seinem neuen Geschäftsmodell überzeugt bis begeistert ist, liegt im Wesen eines jeden Tüftlers und seiner Ideen. Doch auch bekannte Telekommunikationsexperten sehen das Marktpotenzial. So lässt sich der ehemalige Chef von Telefónica Deutschland, Thorsten Dirks, wie folgt zitieren: „Die Branche hat das Thema vernachlässigt. Jetzt räumen innovative Digitalunternehmer das Feld von hinten auf.“

Der frühere Telekom-Chef René Obermann meint: „Das Thema Roaming außerhalb Europas ist sicher nicht mehr zeitgemäß. Deshalb ist es gut, dass es neue Unternehmen gibt, die versuchen, das Problem, vor allem mit Blick auf die oft intransparenten Kosten, zu lösen.“

Abramowitsch-Firma Truphone aus der Insolvenz gekauft

Und ein bekannter Berliner Wagniskapitalgeber, der anonym bleiben will, weil er sich selbst nicht als ausgewiesenen Telekomexperten sieht, erzählt: „Meine viel reisende Mutter (das Angebot ist für interessierte Testpersonen schon seit etwa vier Wochen nutzbar, die Red.) ist schon fleißige Nutzerin. Und wenn die das begeistert und sie es ohne Hilfe durch mich direkt nutzen kann, dann ist schon ein wichtiger Test bestanden.“

Die Branche hat das Thema Datenroaming vernachlässigt. Jetzt räumen innovative Digitalunternehmer das Feld von hinten auf. Thorsten Dirks, ehemaliger Vorstandschef Telefónica Deutschland

Das neue Roaming-Angebot hat Koc mit seinem Partner Pyrros Koussios, der zehn Prozent der Anteile hält, unter dem Dach der neu gegründeten TP Global Operations in London gebündelt. Darin aufgegangen sind wesentliche Teile der Telekommunikationsfirma Truphone, darunter Serverkapazitäten, Lizenzen und Verträge zur Nutzung von Glasfaser.

Truphone haben Koc und der Private-Equity-Spezialist Koussios aus einem Insolvenzverfahren übernommen. Die Marke Betterroaming ist die erste Neuentwicklung der beiden auf der Plattform. Neben dem symbolischen Kaufpreis von einem Pfund für Truphone wurden 17 Millionen Pfund an privaten Finanzierungsgarantien hinterlegt, und das so lange, „bis ausreichend neue Einnahmen das Geschäft stabilisieren“, sagt Koc.

Der Insolvenzverwalter erhielt zudem einen sogenannten Besserungsschein. Damit würden die Truphone-Gläubiger später bei einer positiven Geschäftsentwicklung profitieren. Truphone ist laut Koc seit Jahren in seinem Kerngeschäft mit Gesprächsaufzeichnungen bei hochsensiblen Compliance-Vorgängen tätig. Insgesamt werde ein Umsatz von 60 Millionen Pfund erzielt. Unter anderem würden bekannte Wall-Street-Banken die Dienstleistung nutzen.

Das Unternehmen gehörte bis 2022 und dem Beginn der Russlandsanktionen zum Firmenreich von Roman Abramowitsch. Der Oligarch und frühere Besitzer des Fußballklubs Chelsea London hielt fast 25 Prozent der Anteile. Zeitweise wies das Unternehmen eine Bewertung von einer halben Milliarde Dollar auf.

Bis 2022 gehörte Truphone zum Firmenreich des russischen Oligarchen. (Foto: Reuters) Roman Abramowitsch

Offenbar infolge der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten durch die Sanktionen gegen Abramowitsch und die daraus resultierenden unsicheren Zukunfts- und Finanzierungsaussichten meldete der britische Aufsichtsrat ein Planinsolvenzverfahren an, aus dem Koc und Koussios nun mit 400 Angestellten den Neustart proben.

Koc ist darüber hinaus weiter Aufsichtsratsmitglied bei Auto1. Das Gremium leitet der ehemalige Siemens-Chefkontrolleur Gerhard Cromme. Der Vorstand wird weiter von Koc‘ Mitgründer Christian Bertermann geführt. 2022 erreichte die in Frankfurt seit Februar 2021 börsennotierte Auto1 Group einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. Die Verluste waren zuletzt rückläufig und wurden für 2022 mit 246 Millionen Euro ausgewiesen. Im Jahr zuvor lag der Konzernverlust bei 374 Millionen Euro.

Koc glaubt, wenn erst die Gewinnzone erreicht sei, dann werde sicher auch der Aktienkurs „einen neuen Push“ erhalten. Zusammen halten die beiden Gründer nach eigenen Angaben annähernd 25,1 Prozent der Anteile. Gemessen am Schlusskurs des ersten Handelstags – damals wurde das Unternehmen mit 10,6 Milliarden Euro bewertet – hat die Aktie mehr als 80 Prozent ihres Werts verloren.

