Halbleiter Aktie hebt ab: Europas wertvollster Technologiekonzern ASML verspricht rasantes Wachstum

Der Chipausrüster will den eigenen Umsatz bis 2030 verdreifachen und für zwölf Milliarden Euro Aktien zurückkaufen. Die Investoren sind begeistert.

Der Chipmaschinenbauer will in den nächsten Jahren stark zulegen und den Umsatz verdreifachen. (Foto: Reuters) ASML

München Bei ASML ist von Krise keine Spur: Der Chipausrüster verspricht langfristig ein gewaltiges Wachstum. Der jährliche Umsatz könne bis 2030 auf 60 Milliarden Euro steigen, teilten die Niederländer am Donnerstagabend mit. Zum Vergleich: Für das laufende Jahr rechnet Europas wertvollster Tech-Konzern mit Erlösen von 21 Milliarden Euro. ASML produziert wichtige Maschinen für die Chipproduktion, die meisten Hersteller weltweit sind Kunden der Niederländer.

Das Unternehmen kündigte außerdem an, in den kommenden drei Jahren für bis zu zwölf Milliarden Euro eigene Aktien zurückzukaufen. Zudem will das Unternehmen mehr an die Anteilseigner ausschütten.