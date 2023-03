 Halbleiter: Apple investiert Milliarden in eigene Unabhängigkeit

Der Technologiekonzern will seinen Standort in München deutlich erweitern. Die Forscher sollen helfen, die strategische Schwäche im 5G-Mobilfunk zu beheben.

Die Entwickler des Unternehmens sollen an der 5G-Technologie des Unternehmens feilen. (Foto: Apple) Tim Cook in München

San Francisco, München Apple will sein europäisches Zentrum für Chipdesign in München deutlich erweitern. In den kommenden sechs Jahren werde eine Milliarde Euro in den Standort investiert, kündigte der Konzern am Donnerstag an. „Unsere Münchener Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze und helfen dabei, neue Technologien zu entwickeln“, sagte Apple-CEO Tim Cook in einer Mitteilung.

Das neue Investment erweitert die bereits im Jahr 2021 angekündigte Milliardeninvestition in München. Die bayerische Landeshauptstadt ist der größte Forschungsstandort von Apple in Europa. Der iPhone-Hersteller will seine neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung im Zentrum von München an der Karlstraße um drei weitere Standorte in unmittelbarer Nähe erweitern.

Die Stadt hat in der globalen Strategie von Apple eine wichtige Funktion. Denn CEO Cook möchte, dass der Konzern alle Schlüsseltechnologien selbst beherrscht, die für Produkte wie das iPhone, das iPad oder Mac-Computer benötigt werden. Aber ausgerechnet bei der wichtigen Zukunftstechnologie 5G ist Apple auf Zulieferer angewiesen.

