Halbleiter Chip-Start-up Sima.ai drängt in die deutsche Industrie

Die Kalifornier entwickeln besonders leistungsfähige Chips mit Software für Künstliche Intelligenz. Mit dem Chipriesen TSMC als Investor startet nun die Serienproduktion.

Der Chef des kalifornischen Start-ups Sima.ai hat den weltweit führenden Auftragsfertiger TSMC als Investor gewonnen. (Foto: SiMa) Krishna Rangasayee mit eigenem Chip

Stuttgart San José, Bangalore – und die Friedrichstraße 15 in Stuttgart: Das kalifornische Start-up Sima.ai will mit seinen Chips für das maschinelle Lernen die Welt erobern. Im Silicon Valley und in Indien sitzen die Entwickler von Firmengründer Krishna Rangasayee. Ob sich die Halbleiter indes in der Industrie durchsetzen, entscheidet sich auch im neuen Büro der US-Firma am Neckar.

Rangasayees Kalkül: Wenn es ihm gelingt, die peniblen schwäbischen Konzerne als Kunden zu gewinnen, stehen ihm die Türen überall offen.

In der Halbleiterbranche genießt der 53-Jährige bereits einen hervorragenden Ruf. So konnte der Unternehmer kürzlich einen prominenten Investor an Bord holen. „Wir haben ein zusätzliches Investment von der Venture Tech Alliance über 13 Millionen Dollar gewonnen“, sagte Rangasayee dem Handelsblatt. Hinter dem Wagniskapitalgeber verbirgt sich TSMC aus Taiwan, der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips.

Sima.ai fertigt beim Technologieführer