Halbleiter Chiphersteller SK Hynix investiert Milliarden in neues Südkorea-Werk

Trotz sinkender Nachfrage auf dem Markt will der südkoreanische Halbleiterhersteller ein neues Werk bauen. Mehr als 10 Milliarden Euro sollen in das Projekt fließen.

Halbleiterkonzern SK Hynix will ab Oktober eine neue Produktionsstätte in Südkorea bauen. (Foto: Reuters) Logo von SK Hynix

Seoul Der weltweit zweitgrößte Speicherchiphersteller SK Hynix will trotz des Rückgangs der globalen Nachfrage nach Halbleitern eine neue Produktionsanlage in Südkorea bauen. Über die nächsten fünf Jahren sollen 15 Billionen Won (rund 10,9 Milliarden Euro) in das Projekt, genannt „M15X“, investiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Das Werk werde in der Stadt Cheongju, etwa 130 Kilometer südlich von der Hauptstadt Seoul, angesiedelt sein. Der Baustart sei für Oktober geplant und die Anlage dürfte Anfang 2025 fertiggestellt sein. Ein Sprecher des Konzerns äußerte sich auf Anfrage nicht zu den geplanten Kapazitäten der künftigen Produktionsstätte.

