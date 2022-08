Halbleiter Chipkonzern Micron kündigt große Investition in den USA an

In mehreren Stufen will das Unternehmen 40 Milliarden Euro in die Chipherstellung investieren. Durch ein neues US-Gesetz wird das Vorhaben subventioniert.

Der Chipkonzern will in den USA insgesamt 40 Milliarden Dollar investieren. (Foto: AP) Micron-Werk im US-Bundesstaat Viriginia

Boise Das US-Gesetz zur Förderung der Halbleiter-Produktion trägt erste Früchte: Branchen-Schwergewicht Micron will Milliarden in die Speicherchip-Fertigung in den USA stecken.

Bis Ende des Jahrzehnts sollen in mehreren Stufen 40 Milliarden Dollar investiert werden, wie Micron am Dienstag ankündigte. Die Firma verwies ausdrücklich auf die Subventionen aus dem „Chips and Science Act“. Bei Micron sollen dabei 5000 Jobs entstehen.

Micron-Manager sollten nach eigenen Angaben auch bei der Unterzeichnung des Gesetzes durch US-Präsident Joe Biden später am Dienstag dabei sein. Mit dem Gesetz wollen die USA ihre Abhängigkeit von der Chip-Produktion in Asien verringern. Unter anderem in Taiwan befinden sich große Fertigungskapazitäten – angesichts der Spannungen mit China macht sich die US-Politik Sorgen um die Versorgungssicherheit.

