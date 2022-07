Halbleiter Die Angst vor einem Crash sitzt tief – doch jetzt beruhigen die Chiphersteller ihre Investoren

STMicroelectronics, Texas Instruments, NXP: Die führenden Halbleiterkonzerne erwarten ein zweistelliges Plus im Herbst. Die Börse reagiert erleichtert.

München Die Aktienkurse der Halbleiterkonzerne sind seit den Höchstständen im Herbst abgestürzt. Nun aber fassen die Investoren neuen Mut. Das Geschäft läuft bei vielen Herstellern besser als erwartet, wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen.

„Die Nachfrage ist unverändert stark“, sagte Jean-Marc Chery, Chef von STMicroelectronics, an diesem Donnerstag. Die Werke des französisch-italienischen Chipherstellers seien ausgelastet. Daran werde sich auch nichts ändern. Für die nächsten anderthalb bis zwei Jahre seien die Kapazitäten ausverkauft. Das sei auch deshalb bemerkenswert, weil der Konzern so viel Geld in neues Equipment und zusätzliche Werke investiere wie nie.

Für das laufende Quartal verspricht Chery ein Umsatzplus von einem Drittel. Und für das gesamte Jahr erwartet der Konzernherr nun einen Umsatz von bis zu 16,2 Milliarden Dollar.

Das ist knapp eine Milliarde mehr, als er bisher prognostiziert hatte. Höhere Preise, größere Stückzahlen und ein vorteilhafter Produktmix seien der Grund dafür.

