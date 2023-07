 Halbleiter: Die Chip-Riesen schrumpfen – Europas Konzerne stehen gut da

Die Umsätze der führenden Halbleiterkonzerne sind zum Teil stark eingebrochen. STMicroelectronics, NXP und Infineon hingegen wachsen sogar. Was dahintersteckt.

Der Umsatz des US-Konzerns ist auch im zweiten Quartal gefallen, allerdings nicht mehr ganz so stark wie zu Jahresbeginn. (Foto: Intel) Intel-Produktion in den USA

München Zwischen Boom und Flaute liegen genau 24 Monate: Während der Pandemie mussten die Kunden zum Teil monatelang auf Chips warten. Inzwischen stapeln sich die Halbleiter in den Lagern, die Nachfrage ist eingebrochen. So ist der Umsatz des Branchenriesen Intel im zweiten Quartal um 15 Prozent zurückgegangen, wie der US-Konzern am späten Donnerstagabend mitteilte.

Die Investoren verbuchten das am Freitag allerdings bereits als Erfolg, im vorbörslichen Handel lagen die Aktien kräftig im Plus. In den ersten drei Monaten des Jahres waren die Erlöse noch um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Der lange Jahre umsatzstärkste Chipkonzern der Welt schrumpft also nicht mehr ganz so dramatisch.

Die Anleger hoffen also auf die Trendwende. Die jüngsten Zahlen aber sind noch düster. So wie bei Intel geht es derzeit bei den meisten führenden Chipherstellern bergab. Denn die Verbraucher weltweit kaufen kaum noch Elektronik. Deren Hersteller sind die wichtigsten Kunden der Chipindustrie.