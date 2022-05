Halbleiter-Engpässe Bis zu zwei Jahre: Kunden müssen immer länger auf Chips warten

Die Halbleiterhersteller erhöhen die Preise kräftig und können trotzdem nicht wie gewünscht liefern. China verschärft die Lage – nicht nur wegen der Lockdowns.

Die Halbleiterhersteller sind voll ausgelastet: Die Preise steigen, und die Lieferfristen werden immer länger. (Foto: Sven Döring für Bosch) Chipproduktion

München Die Kunden der Chipindustrie brauchen weiter starke Nerven. Die Nachfrage steigt stärker als die Produktionskapazitäten. Für 85 Prozent der Bauelemente dürften die Preise in den kommenden zwölf Monaten daher steigen, zeigen aktuelle Zahlen des Lieferkettenspezialisten Supplyframe. Bei 83 Prozent der Bauteile müssten die Käufer zudem noch länger auf die Lieferung warten als bisher, sagt Supplyframe-Experte Sascha Bütterling.

Dass sich die Lage zwei Jahre nach Beginn der Chipkrise immer weiter verschärft, liegt unter anderem an China. Dort verzeichnete Supplyframe im April 48 Prozent mehr Designentwürfe für elektronische Geräte als im Vorjahr. Das heißt: Es werden in großem Stil neue Produkte entwickelt, die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen sollen. Und dafür benötigen die Hersteller Komponenten.

In Europa sei die Zahl der neuen Designs im April zwar nur um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so Supplyframe, Doch auch die Europäer brauchen damit bald noch mehr Halbleiter.