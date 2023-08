Halbleiter Intel scheitert mit Milliardenübernahme – weil China blockiert

Der amerikanische Chipkonzern zieht sein Angebot für den Auftragsfertiger Tower Semiconductor zurück. Das könnte sich auch auf deutsche Kunden auswirken.

Der US-Konzern Intel gibt die Übernahme des israelischen Auftragsfertigers auf. (Foto: Bloomberg) Beschäftigte von Tower Semiconductor

München Schwerer Rückschlag für Intel-Chef Pat Gelsinger: Die Übernahme des israelischen Auftragsfertigers Tower Semiconductor durch den amerikanischen Halbleiterhersteller ist gescheitert. Es sei nicht gelungen, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu bekommen, teilte Intel am Mittwoch mit.

Es war ein einziges Land, das den Deal blockierte: China. Die Volksrepublik hatte der 5,4 Milliarden Dollar schweren Transaktion bis zuletzt nicht zugestimmt.

Für Gelsinger ist das bitter. Mit Tower wollte sich der Ingenieur wertvolles Know-how ins Haus holen, um in dem für Intel noch neuen Geschäft als Auftragsfertiger zu reüssieren. Dass die Akquisition nun geplatzt ist, könnte auch für den geplanten Standort in Magdeburg Folgen haben. Denn in Sachsen-Anhalt will Intel künftig für andere Halbleiterhersteller produzieren.

Intels Scheitern trifft deutsche Kunden