Halbleiter Neuer Infineon-Chef Hanebeck warnt vor „anspruchsvollem Umfeld“

München Der Start ist gelungen: Jochen Hanebeck tritt an der Spitze von Infineon mit guten Zahlen an. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal sei um 22 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Dax-Konzern an diesem Montag mit. Unterm Strich stand ein Gewinn von 469 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. Die operative Marge betrug 23 Prozent. Damit hat Deutschlands größter Chiphersteller seine eigene Prognose und auch die Erwartungen der Analysten übertroffen.

„In einem anspruchsvoller werdenden Umfeld läuft unser Geschäft weiterhin gut“, sagte Hanebeck. Der bisherige Produktionsvorstand hat den Chefposten am 1. April vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Reinhard Ploss übernommen. Gleichzeitig warnt der Manager: „Globale Unwägbarkeiten belasten die Lieferketten, insbesondere der Krieg in der Ukraine und der weitere Verlauf der Coronavirus-Pandemie.“

Wie schon seit mehr als einem Jahr könne Infineon lange nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen. „Wir leben von der Hand in den Mund“, erläuterte Vertriebsvorstand Helmut Gassel. Vor allem die Auftragsfertiger in Fernost kommen mit der Produktion nicht hinterher. Daran werde sich so schnell auch nichts ändern, im Gegenteil. Es könnte in den nächsten Monaten sogar noch schlimmer werden.

Infineon hat inzwischen Bestellungen über 37 Milliarden Euro in den Büchern. Das sind sechs Milliarden mehr als Ende des vierten Quartals 2021 und entspricht fast dem Dreifachen des für das laufende Geschäftsjahr geplanten Umsatzes.

Trotzdem gibt sich Hanebeck zurückhaltend. „Die kurz- und mittelfristigen Markt- und Lieferbedingungen beobachten wir sehr genau, um bei Bedarf reagieren zu können“, ergänzte der Manager.

Konkret sorgt sich Hanebeck um eventuelle Einschränkungen der Energieversorgung im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. In Europa betreibt Infineon große Werke in Dresden und in Villach. Hohe Energiekosten würden Infineon belasten, und auch die Preise für Materialien seien kräftig gestiegen, sagte Finanzvorstand Sven Schneider. Der Lockdown im chinesischen Schanghai würde darüber hinaus die Logistik verteuern.

Nicht nur Infineon wächst stark, die gesamte Chipbranche boomt seit inzwischen fast zwei Jahren. Die Digitalisierung des täglichen Lebens sowie die Elektromobilität sorgen für Rekordumsätze bei den Konzernen. Gleichzeitig kämpft die Halbleiterindustrie mit massiven Lieferengpässen, weil die Produktionskapazitäten nicht ausreichen.

Die Konkurrenten von Infineon zeigten sich zuletzt aber weniger skeptisch als die Münchener. „Insgesamt übertrifft die Nachfrage weiterhin das gestiegene Angebot, und die Lagerbestände in allen Endmärkten bleiben sehr dünn“, betonte NXP-Chef Kurt Sievers.

Infineon erwartet eine halbe Milliarde mehr Umsatz

„Die Nachfrage überschreitet die Kapazitäten um 30 bis 40 Prozent“, sagte der Vorstandschef von STMicroelectronics, Jean-Marc Chery. Die Bestellungen reichten heute schon aus, um die Werke des französisch-italienischen Unternehmens fast das gesamte nächste Jahr auszulasten. Der Auftragseingang sei stark und das zu Jahresbeginn prognostizierte Umsatzplus von bis zu 20 Prozent für 2022 realistisch.

Trotz aller Unsicherheiten hat Hanebeck am Montag die Prognose erhöht. So soll der Umsatz jetzt auf 13,5 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr steigen, das endet am 30. September. Zuvor hatte Infineon mit 13 Milliarden Euro gerechnet. Die operative Marge soll nun oberhalb der 22 Prozent liegen, die der Konzern bislang angepeilt hatte.

Der neue Infineon-Chef legte zum ersten Mal die Zahlen vor. (Foto: dpa) Jochen Hanebeck

Es ist bereits das zweite Mal im laufenden Geschäftsjahr, dass das Unternehmen seine Prognose nach oben schraubt. Gegenüber dem ursprünglichen Ausblick vom Herbst ergibt sich ein Umsatzplus von 800 Millionen Euro. Ein Grund für den verbesserten Ausblick: Infineon konnte angesichts der weltweiten Lieferengpässe die Preise erhöhen. Zudem steigen die Stückzahlen. Damit nicht genug: Den Bayern hilft der starke Dollar. Im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahrs sorge dies für 150 Millionen Euro mehr Umsatz. so Finanzchef Schneider.

Die Investoren allerdings fürchten ein schnelles Ende des Chipbooms. Die Aktienkurse fast aller Chiphersteller sind in den vergangenen Monaten trotz guter Zahlen stark gefallen. Die Aktien von Infineon haben seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel an Wert verloren. Am Montag ging es erneut bergab, die Papiere gaben in einem schwachen Umfeld mehr drei Prozent nach und notierten bei rund 26,30 Euro. Infineon gehörte damit zu den größten Verlieren im Dax.

Mehr: Das Chip-Paradoxon: Warum das Geschäft boomt und die Aktienkurse leiden.