Halbleiter Neuer Milliardenmarkt: Chip-Konzern Intel steigt ins Softwaregeschäft ein

Angesichts stockender Geschäfte will Intel mehr aus seinen 20.000 Programmierern herausholen. Mit Vorstößen in neue Bereiche ist Intel jedoch schon oft gescheitert.

Der Chiphersteller will künftig auch mit Software Geld verdienen. (Foto: AP) Messestand von Intel

München Die Zeit, in der Intel seine Software verschenkt, geht zu Ende. Der US-Chipriese will mit selbst entwickelten Programmen künftig Geld verdienen. Es gebe Software des Konzerns, die eigenständig, also ohne Halbleiter, verkauft werden könne, erklärte Vertriebsvorstand Christoph Schell.

„Wir haben unsere Software bislang nur wenig monetarisiert“, sagte der Manager dem Handelsblatt. Sie sei in der Regel unentgeltlich zusammen mit den Chips geliefert oder Entwicklern kostenlos zur Verfügung gestellt worden.

Vom kommenden Frühjahr an will Intel nun zusätzlich in großem Stil Software gegen Bezahlung anbieten. Derzeit laufe bereits ein Test mit einem Dutzend Kunden aus der Finanzbranche, der öffentlichen Hand und dem Gesundheitssektor, erklärte Technikchef Greg Lavender im Gespräch mit dem Handelsblatt. Es handelt sich um das sogenannte „Project Amber“. Dabei bietet Intel eine Sicherheitslösung für Unternehmen an.