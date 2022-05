Halbleiter Nvidia-Aktie bricht nach schwacher Prognose vorbörslich ein

Der Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China belasten den wertvollsten Chiphersteller der Welt. Der Kursverfall setzt sich weiter fort.

Der Konzernlenker enttäuschte die Anleger mit einem schwachen Ausblick. (Foto: Reuters) Nvidia-Chef Jensen Huang

München Vom Börsenliebling zum Buhmann: Mit seiner Prognose für das aktuelle Quartal hat der Gründer und CEO von Nvidia, Jensen Huang, die Anleger verschreckt. Im vorbörslichen Handel in New York brach der Aktienkurs des Halbleiterherstellers am Donnerstag um mehr als fünf Prozent auf rund 160 Dollar ein.

Huang rechnet im laufenden Quartal nur mit Erlösen von 8,1 Milliarden Dollar, Analysten waren von gut 8,4 Milliarden ausgegangen. Als Gründe nannte der Unternehmer einerseits die Lockdowns in China. Durch die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus seien die Lieferketten gerissen. Andererseits belaste Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine das Geschäft. Insgesamt entginge dem Konzern aus dem Silicon Valley damit rund eine halbe Milliarde Dollar an Umsatz.