 Halbleiter: Nvidia will Partnerschaft mit BMW ausbauen

Nach Mercedes will der wertvollste Chipkonzern der Welt, Nvidia, auch BMW zum engen Verbündeten machen. Bislang setzt BMW vor allem auf einen Nvidia-Konkurrenten.

Der Nvidia-Chef sieht Autochips als Wachstumsmarkt. (Foto: REUTERS) Jensen Huang

San Francisco Der Autobauer BMW hat sein neues Werk im ungarischen Debrecen virtuell gestartet – zwei Jahre bevor die Bauarbeiten abgeschlossen sind. In einem digitalen Zwilling lässt BMW in einer Partnerschaft mit dem Chipkonzern Nvidia die Produktion durchspielen, um vorab Abläufe zu optimieren. „Wir erleben einen Wandel in der Art, wie Fabriken geplant und umgesetzt werden“, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang am Dienstag bei einer Pressekonferenz im kalifornischen Santa Clara. BMW sei bei der Digitalisierung der Automobilbranche führend.

BMW habe eine „geniale Lieferkette“, schwärmte Huang. „Es wird ein Luxusprodukt in Masse gefertigt. Das ist eine gewaltige Herausforderung“, sagte er. „BMW hat eine der kompliziertesten Lieferketten, die überhaupt auf der Welt existieren.“ Die Digitalisierung dieser Prozesse helfe nun, Zeit und Geld zu sparen.