Halbleiterindustrie 70 Prozent Kursplus in diesem Jahr: Chipausrüster Aixtron ist in der Nische erfolgreich

München Die Auftragsbücher sind voll, die Investoren gut gelaunt: Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Aixtron um rund 70 Prozent gestiegen. Nur der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich im MDax besser entwickelt als der Halbleiterausrüster aus Herzogenrath bei Aachen.

Aixtron profitiert vom Boom der Energiesparchips aus den innovativen Materialien Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Das Unternehmen stellt die dafür nötigen Maschinen her. Laut Vorstandschef Felix Grawert ist das erst der Beginn des Aufschwungs. „Wir rechnen mit einem zweistelligen Wachstum mit Siliziumkarbid und Galliumnitrid über die nächste Dekade“, sagte der Manager dem Handelsblatt.

Weltweit errichten Halbleiterkonzerne zahlreiche Werke für diese sogenannten Verbindungshalbleiter. „Spätestens sobald den Chipherstellern die Baugenehmigungen vorliegen, bestellen sie bei uns. Dann haben wir ausreichend Vorlauf“, sagte Grawert. Ende des dritten Quartals hatte Aixtron Aufträge für 369 Millionen Euro in den Büchern, fast 40 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Aktien notieren mit rund 30 Euro auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren. Dennoch rechnet das Analysehaus Jefferies mit einem weiteren Kursanstieg binnen Jahresfrist auf 35 Euro.

Mit den Maschinen von Aixtron lassen sich unter anderem optoelektronische Bauteile wie LEDs oder Solarzellen herstellen. Besonders gefragt sind die Maschinen derzeit bei der Produktion von sogenannten Leistungshalbleitern, die immer öfter aus Verbundmaterialien bestehen.

Diese Bauteile sind unerlässlich für Stromtankstellen oder Solaranlagen, Apple setzt sie in Ladegeräten von Notebooks ein. In Elektrofahrzeugen sorgen sie für einen niedrigeren Stromverbrauch und damit eine größere Reichweite.

Es ist eine Nische im Chipmarkt, denn das bislang übliche Material der Bauelemente ist Silizium. Die Chipmaschinen für dieses Verfahren stellen milliardenschwere Konzerne wie ASML, Applied Materials oder Lam Research her.

In den Maschinen von Aixtron werden Chemikalien – genauer: metallorganische Verbindungen – verdampft und zusammen mit anderen Gasen in einen Reaktor eingeführt. Dort findet die entscheidende chemische Reaktion statt, bei der aus den gasförmigen Materialien der Kristall, also der Verbindungshalbleiter entsteht.

Grawert sieht sein Unternehmen als führend in dieser Technologie. Das hatte sich schon vor sechs Jahren in China herumgesprochen. Damals versuchte der Fujian Grand Chip Investment Fund, Aixtron zu übernehmen. Der Investor scheiterte mit seiner Offerte von 676 Millionen Euro allerdings am Widerstand der US-Regierung und des Bundeswirtschaftsministeriums. Heute liegt der Börsenwert von Aixtron bei rund 3,4 Milliarden Euro.

China bietet für das Unternehmen heute gewaltige Umsatzpotenziale, birgt aber auch Risiken. So kann Aixtron massenhaft Maschinen in der Volksrepublik verkaufen – solange es keine Exportbeschränkungen gibt oder lokale Wettbewerber bevorzugt werden.

Aixtron will Chinesen weiter beliefern

Ausfuhrverbote erwartet Grawert trotz der zuletzt harten Gangart der Bundesregierung gegenüber chinesischen Investoren in der Chipindustrie nicht: „Wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft unsere Anlagen nach China liefern können.“ Schließlich würden Anlagen vergleichbarer Art dort bereits heute von örtlichen Herstellern angeboten.

Zuletzt hat Grawert Ende Oktober die Jahresprognose angehoben. Der Firmenchef verspricht nun eine operative Umsatzrendite von bis zu 24 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als bisher. Zudem soll der Auftragseingang dieses Jahr auf bis zu 600 Millionen Euro steigen, das sind 20 Millionen mehr als zuvor angekündigt. 2021 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 429 Millionen Euro erzielt.

Der Vorstandschef von Aixtron rechnet über Jahre hinaus mit zweistelligem Wachstum. (Foto: Aixtron) Felix Grawert

Die Maschinen von Aixtron stehen in den Fabriken der renommiertesten Chiphersteller, vom US-Konzern Intel über Infineon aus München bis hin zu TSMC, dem weltweit führenden Auftragsfertiger aus Taiwan. Auch der Autozulieferer Bosch setzt Aixtron in seinen Halbleiterwerken ein, ebenso der amerikanische Siliziumkarbid-Spezialist Wolfspeed.

Derzeit stammen zwei Drittel der Erlöse aus Asien. Inzwischen investieren Kunden aber zunehmend in Fabriken im Westen. Die USA und die EU gewähren dafür Subventionen. „Europa und Amerika werden aufgrund ihrer starken Position in der Leistungselektronik für uns mittel- bis langfristig eine größere Rolle spielen. Das wird sich auch schon im Absatzmix für 2023 erkennen lassen“, erklärte Grawert.

Die Abnehmer planen unterdessen weitere Milliardeninvestitionen. So schaut sich Wolfspeed-Chef Gregg Lowe nach dem Standort für eine neue Fabrik um. Auch Deutschland sei im Gespräch, sagte der Manager dem Handelsblatt. Im Frühjahr will Lowe entscheiden, wo die Bagger auffahren.

Seine Bestellungen sollte Lowe frühzeitig bei Aixtron aufgeben. Momentan müssen die Kunden zwischen neun und zwölf Monate warten, bis die Maschinen bei ihnen eintreffen.

