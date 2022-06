Halbleiterindustrie Deutsche Chipbranche wartet weiter auf die Förder-Milliarden – Aufholjagd kommt nicht in Gang

Die Politik verspricht Milliarden für die Halbleiterindustrie, doch bei den Firmen kommt nichts an. Das Start-up mi2-factory zeigt, warum das für die Wirtschaft eine Katastrophe ist.

Halbleiter aus Siliziumkarbid, wie hier von Bosch, sind bei den Autoherstellern begehrt. Aber sie sind teurer als herkömmliche Chips. Mit einer neuen Technologie will das Start-up mi2-factory die Produktionskosten deutlich senken. (Foto: Bosch) Chips aus Siliziumkarbid

München Siliziumkarbid ist das Chipmaterial der Zukunft. Die Hersteller von Elektroautos reißen sich geradezu um den innovativen Werkstoff. Nur eins bremst eine noch rasantere Verbreitung der Halbleiter: Sie sind mindestens doppelt so teuer wie die herkömmlichen Silizium-Bauelemente.

Michael Rüb will das ändern. Mit dem Start-up mi2-factory will der Professor aus Jena die Produktionskosten im ersten Schritt um 30 Prozent senken. Langfristig sei es sogar möglich, den Preis zu halbieren, glaubt der 54-Jährige. Für die europäische Chipindustrie wäre das ein Segen. Denn Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) gehören zu den wenigen Bereichen der Branche, in denen Europa noch Weltklasse ist.

Ein Problem muss der Physiker aber vorab lösen: Um einen Prototyp seiner Chipmaschine zu bauen, benötigt er einen zweistelligen Millionenbetrag. Angesichts der Ankündigungen der Politik, Milliarden für die Chipindustrie bereitzustellen, sollte eine substanzielle staatliche Förderung eben kein Problem sein – dachte Rüb.

Enttäuscht von der Politik