 Halbleiterindustrie: TSMC verdreifacht Investitionen in US-Chipfabriken

Tokio US-Präsident Joe Biden verbucht einen weiteren Erfolg seiner Industriepolitik. TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips, will seine Investitionen in den USA auf 40 Milliarden Dollar verdreifachen. Das kündigte der taiwanische Konzern am Dienstag bei einer Zeremonie auf der Baustelle seiner ersten US-Chipfabrik im Bundesstaat Arizona an.

Mit dem zusätzlichen Kapital soll bis 2026 ein zweites hochmodernes Chipwerk errichtet werden, das dann Chips mit Drei-Nanometer-Strukturen herstellen soll. Je kleiner die Transistoren werden, desto mehr können sie mit geringerem Stromverbrauch leisten. Diese Halbleiter sind daher besonders für mobile Hightechgeräte wie Smartphones wichtig.

Mit der Ankündigung verstärkt Apples wichtigster Chiplieferant sein Engagement in den USA. Das zwölf Milliarden Dollar teure Werk, in dem am Dienstag der Aufbau der ersten Produktionsanlagen gefeiert wurde, soll ab 2024 Vier-Nanometer-Chips herstellen, die zum Beispiel im neuesten iPhone verwendet werden. Passend dazu waren auch Tech-Größen wie Apple-Chef Tim Cook und Nvidia-Gründer Jensen Huang unter den Gästen.

US-Präsident Joe Biden beschwört den Erfolg seiner Industriepolitik

Die Taiwaner reagieren damit auf den wachsenden Druck der US-Regierung auf heimische und ausländische Konzerne, verstärkt Chips und andere Schlüsselprodukte wie Akkus und Elektroautos in den USA herzustellen und nicht zu exportieren. In einer Rede bei den Feierlichkeiten unterstrich Biden die Ambitionen seines „Chips and Science Act“. Mit dem 53 Milliarden Dollar schweren Programm sollen Chiphersteller angelockt und der Rivale China auf Distanz gehalten werden.

Durch die Verlagerung von Jobs sei der US-Anteil an der globalen Chipproduktion von 30 auf zehn Prozent gefallen, erklärte Biden. Dabei sei das Land in der Forschung und Entwicklung neuer Chiptechnologien weltweit führend. „Aber wo steht geschrieben, dass Amerika nicht wieder die Welt in der Fertigung anführen kann?“, fragte der US-Präsident. „Wir beweisen, dass wir es können.“

Joe Biden beim Baustellenbesuch in Arizona

Wen er bei diesem Vorhaben als Gegner und Verbündete sieht, hat Biden dieses Jahr deutlich gemacht. So drohte er Unternehmen, die weiterhin moderne Chips an China liefern, mit heftigen Strafen.

Dies schürt gerade in exportorientierten Ländern wie Deutschland, Japan und Südkorea die Sorge, dass sich Teile der Wirtschaft von ihrem wichtigen Handelspartner China entkoppeln könnten. Gleichzeitig wirbt Biden mit seiner Allianz „Chip 4“ bei Japan, Südkorea und Taiwan darum, stärker mit den USA zu kooperieren.

Die Mischung aus Strafandrohungen und finanzieller Hilfe wirkt. Südkoreas Speicherchipriese Samsung investiert 17 Milliarden Dollar in ein Werk in Texas, der heimische Hersteller Intel 40 Milliarden in Fabriken in Arizona und Ohio. Japans Regierung wiederum hat vereinbart, gemeinsam mit den USA Produktionstechnologie für Zwei-Nanometer-Chips zu entwickeln.

TSMC will dabei auch nicht fehlen, da der Konzern den Großteil des Chipdesigns und der Umsätze aus den USA bezieht. Verwaltungsratschef Mark Liu betonte in einer Presseerklärung, dass sein Unternehmen nun die umweltfreundlichste und fortschrittlichste Halbleiterproduktion in den USA errichte. „Wir sind dankbar für die kontinuierliche Zusammenarbeit, die uns hierher gebracht hat, und freuen uns, mit unseren Partnern in den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um als Basis für Halbleiterinnovationen zu dienen.“

Taiwan und der Großmachtkonflikt zwischen den USA und China

Diese Zuversicht wird in Taiwan allerdings nicht von allen geteilt. Wirtschaft und Bevölkerung haben sich daran gewöhnt, ein unersetzlicher Bestandteil der globalen Lieferkette zu sein. Damit wird das Land aus Sicht internationaler Kunden aber zum Risiko. Denn China droht immer wieder mit einer Invasion der Insel, die Peking als abtrünnige Provinz betrachtet.

In dem Fall würde der Westen seinen wichtigsten Chiplieferanten verlieren. Auch Europa und Japan locken daher mit Subventionen, um Fabriken von TSMC und anderen Chipherstellern anzuziehen. Tokio hatte sogar bereits Erfolg: Gemeinsam mit Sony und dem Autozulieferer Denso bauen die Taiwaner für sieben Milliarden Dollar ein Werk.

TSMC-Gründer Morris Chang hatte diese Verlagerung der Produktion als ineffizient kritisiert. Denn die immer kleineren Strukturen erfordern immer größere Investitionen in immer riesigere Fabriken, um die Stückkosten niedrig zu halten. Durch eine Verteilung der Produktion drohen sich daher die Chippreise für die Kunden zu erhöhen. Zudem wachsen in Taiwan die Sorgen vor einer Abwanderung der Schlüsselindustrie.

Doch inzwischen hat auch Chang offenbar vor dem Großmachtkonflikt kapituliert. „Die Globalisierung ist so gut wie tot, und der Freihandel ebenso“, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Arizona. „Viele Leute wünschen sich immer noch, dass sie zurückkommt, aber ich glaube nicht, dass sie es tun wird.“

Erstpublikation: 07.12.22, 12:36 Uhr.