Halbleitermangel Chips: Die Lieferengpässe verschwinden langsam – nur nicht bei den Autos

München Gute Nachrichten für die leidgeplagten Kunden der Chipindustrie: Der Halbleitermangel legt sich langsam. Die Marktforscher von Gartner rechnen damit, „dass die Engpässe bei Komponenten allmählich nachlassen werden und sich die Preise aufgrund der verbesserten Bestandssituation stabilisieren“, so Analyst Alan Priestley.

Die schlechte Nachricht: Die Autoindustrie müsse laut Gartner bis ins nächste Jahr hinein um die Bauelemente zittern. Knapp seien nach wie vor insbesondere die sogenannten Mikrocontroller. Das sind Minicomputer, die an vielen Orten in Fahrzeugen Sensordaten verarbeiten, mit dem Bordsystem kommunizieren und Funktionen des Wagens steuern. Es fehle auch an Halbleitern für das Strommanagement sowie an Spannungsreglern.

Weil die Chips fehlen, müssen Autohersteller weltweit immer wieder ihre Produktion stoppen. BMW teilte erst in der laufenden Woche mit, dass die Fertigung in Regensburg stillstehe.

Die Autohersteller müssen sich Gartner zufolge daher auf weiter steigende Chippreise einstellen. So würde das Geschäft mit Autohalbleitern dieses Jahr voraussichtlich um 19 Prozent wachsen, gegenüber lediglich 13,6 Prozent im Gesamt-Chipmarkt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zu wenig investiert in Autochips

Der Mangel an Autochips dürfte sich hartnäckiger halten, weil die Bauteile mit „reiferen“ Verfahren hergestellt werden. In PCs und Smartphones wird meist die neueste, leistungsfähigste Technik verbaut. Bei Autochips spielen die Zuverlässigkeit und eine einfache Massenproduktion dagegen eine größere Rolle. Jahrelang haben die Auftragsfertiger in Fernost zu wenig in diese erprobten Technologien investiert, wegen des Booms der Elektromobilität ist die Nachfrage aber riesig.

Dazu kommt, dass die Autokäufer immer mehr Fahrerassistenzsysteme ordern; dafür sind ebenfalls zusätzliche Chips nötig.

>> Lesen Sie auch: Siliziumkarbid: Chipkonzerne investieren Milliarden in das Material der Zukunft

Demgegenüber entspannt sich die Lage bei Chips für Computer und Handys. „Seit Ende 2021 schrumpfen die Lücken zwischen Angebot und Nachfrage und signalisieren ein nahendes Ende der Angebotsknappheit“, so Marktbeobachter von Counterpoint. Bei Bildsensoren rechnen die Analysten dieses Jahr sogar mit fallenden Preisen. Auch die sogenannten Dram-Speicherchips dürften günstiger werden.

Das liegt auch daran, dass der von der Pandemie ausgelöste Boom bei der Elektronik vorüber ist. So haben die Smartphone-Hersteller den Analysten von Canalys zufolge in den ersten drei Monaten des Jahres rund ein Viertel weniger Geräte ausgeliefert als im selben Zeitraum 2021. Verantwortlich dafür seien die Lockdowns in China, aber auch der Krieg in der Ukraine, der die Konsumenten verunsichere – sowie die insgesamt stark steigenden Preise. Positiv sei für die Chipkäufer, „dass sich die schmerzhaften Komponentenengpässe früher als erwartet verbessern könnten, was sicherlich dazu beitragen wird, den Kostendruck zu verringern“, so die Experten von Canalys.

>> Lesen Sie auch: ASML: Europas wertvollster Tech-Konzern erwartet Endlosboom

Marktforscher sehen auch in anderen Elektroniksegmenten sinkende Absätze: Die Zahl der ausgelieferten PCs und Notebooks ist laut IDC im ersten Quartal ebenfalls gesunken, um fünf Prozent. Der Absatz von Fernsehern ist Trendforce zufolge um ein Fünftel eingebrochen.

Halbleiterhersteller wie der Münchner Dax-Konzern Infineon müssen sich trotzdem keine Sorgen um ihr Geschäft machen. Die Auslastung in den Werken der Branche dürfte laut IC Insights gegenüber dem Rekordjahr 2021 kaum sinken. Und das, obwohl zehn große Fabriken weltweit in Betrieb gehen sollen. Die zusätzlichen Kapazitäten dürften dafür sorgen, dass die Lieferzeiten von derzeit im Schnitt sechs Monaten sinken. So prognostiziert Gartner für das laufende Jahr einen Gesamtumsatz der Chipbranche von 676 Milliarden Dollar – 81 Milliarden mehr als 2021.

Mehr: Das Chip-Paradoxon: Warum das Geschäft boomt und die Aktienkurse leiden