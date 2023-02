Halbleiterproduktion Wolfspeed will heute Bau von milliardenschwerer Chipfabrik im Saarland verkünden

Auf dem Gelände eines ehemaligen Kraftwerks soll eine moderne Halbleiterfabrik entstehen. Allerdings ist die für die beteiligten Konzerne wichtigste Frage noch offen.

Auf dem Gelände soll das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid entstehen. (Foto: dpa) Früheres Kraftwerk Ensdorf im Saarland

München Es wird ein großer Tag für das Saarland: Der US-Konzern Wolfspeed wird an diesem Mittwoch den Bau einer neuen Chipfabrik verkünden. Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf will Vorstandschef Gregg Lowe mehr als zwei Milliarden Euro investieren. Mit dabei sein werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das Handelsblatt hatte darüber bereits vorab berichtet.

In der Fabrik sollen künftig Chips aus Siliziumkarbid (SiC) entstehen, wie sie die deutsche Autoindustrie für ihre Elektrofahrzeuge benötigt. Der Zulieferer ZF wird sich nach Informationen des Handelsblatts mit einem Minderheitsanteil beteiligen.

Mit dem Werk kommt Europa seinem Ziel zumindest ein kleines Stück näher, den Anteil an der weltweiten Produktion von Halbleitern bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Die Serienproduktion soll informierten Kreisen zufolge in vier Jahren beginnen. Darüber hinaus wird ein gemeinsames Forschungszentrum entstehen, an dem ZF die Mehrheit hält.