Handelsblatt-Konferenz Sicherheit und Verteidigung 105 Drohnen für die Ukraine – Münchener Start-up erhält weiteren Millionenauftrag

Ein neuer Auftrag deutet darauf hin, dass sich die Quantum-Systems-Drohnen bewährt haben. Auf der Handelsblatt-Sicherheitskonferenz berichtet CEO Seibel, was seine Firma im Krieg gelernt hat.

Sie sind am Himmel kaum sichtbar: Die Ukraine hat weitere 105 Vector-Drohnen von Quantum Systems bestellt, um die russischen Stellungen aufzuklären. (Foto: Quantum Systems ) Aufklärungsdrohne

Berlin Das Münchener Drohnen-Start-up Quantum Systems erhält einen Millionenauftrag aus der Ukraine. „Wir werden 105 weitere Vector-Drohnen liefern“, sagte Quantum-Chef Florian Seibel am Mittwoch auf der Handelsblatt-Konferenz „Sicherheit und Verteidigung“ in Berlin. Der Auftragswert soll knapp 20 Millionen Euro betragen und wird im Rahmen der Ukrainehilfe vom Bund finanziert.

Bisher verfügen die ukrainischen Streitkräfte über 40 Aufklärungsdrohnen von Quantum-Systems. Sie werden eingesetzt, um mit Videoaufnahmen die gegnerische Artillerie und Truppenbewegungen aufzuklären. Sie sind für die Ukrainer ein wichtiges Hilfsmittel, um ihre Ziele zu treffen.

Drohnen haben für die Aufklärung an der Front eine große Bedeutung. Anders als in früheren Kriegen stehen sich die Soldaten dort nicht mehr direkt gegenüber, sondern in vielen Kilometern Entfernung. Sie können oft nicht sehen, was auf der anderen Seite steht.

Drohne muss im Krieg ohne GPS auskommen