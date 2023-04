Hannover Messe Projekt Manufacturing-X: Wie SAP, Bosch und Siemens die Industrie vernetzen wollen

Die Initiative Manufacturing-X soll den Maschinenbau vernetzen – und so mehr Transparenz in die Lieferkette bringen.

Hannover Wie lassen sich Lieferengpässe vorhersehen? Welche Charge eines Zulieferers war fehlerhaft? Und wie viel CO2 entsteht bei der Herstellung eines Produkts? Für die deutsche Wirtschaft mit Leitbranchen wie Auto und Chemie, Elektroindustrie und Maschinenbau sind das zentrale Fragen – die aber nur wenige Firmen im Detail beantworten können: Ihnen fehlen die nötigen Daten.

Ein namhaft besetztes Konsortium aus der Wirtschaft will mit Unterstützung des Staats nun dafür Abhilfe schaffen. Unter dem Namen Manufacturing-X entwickeln Konzerne wie Bosch, Telekom, SAP und Siemens sowie Mittelständler wie DMG Mori und Trumpf ein Konzept für die Digitalisierung der Lieferketten in der Industrie. Mit der Hannover Messe diese Woche beginnt die Arbeit offiziell, ein Steuerungsgremium übernimmt nun die Koordination.

Welche Szenarien soll die neue Infrastruktur abdecken? Wie viel Förderung stellt die Bundesregierung zur Verfügung? Und wann dürften erste kommerzielle Anwendungen verfügbar sein? Das Handelsblatt gibt einen Überblick über das zentrale Projekt der deutschen Industrie.

Was genau ist Manufacturing-X?

Die Initiatoren bezeichnen Manufacturing-X als Datenraum. Gemeint ist eine offene Umgebung für den Datenaustausch, die auf gemeinsamen Regeln und Standards beruht. Das heißt: Alle Unternehmen – ob Konzerne, Mittelständler oder Start-ups – können das System nutzen und eigene Anwendungen darauf aufbauen.

Dabei gibt es keine zentrale Infrastruktur wie bei den großen Cloud-Anbietern Amazon Web Services, Microsoft oder Google: Das Konsortium will eine Architektur entwickeln, die nach dem Open-Source-Prinzip offen zur Verfügung stehen soll. Alle Cloud-Dienstleister können sie somit über ihre eigenen Systeme zur Verfügung stellen, sofern sie sich an die Regeln halten.

Lesen Sie mehr zur Hannover Messe:

Warum ist das notwendig?

Die intelligente Nutzung von Daten ist schon seit Jahren ein großes Thema auf der Hannover Messe und in der Branche. Das Potenzial ist groß: Maschinenbauer und Industriekonzerne können Lieferketten für die Just-in-time-Produktion vernetzen, Anlagen vorausschauend warten und neue datenbasierte Dienstleistungen wie die minutengenaue Vermietung von Maschinen anbieten – „as a Service“, wie es in der IT-Branche üblich ist.

„Ein Datenaustausch zwischen Unternehmen findet aber nur punktuell statt und das Datenteilen entlang der Lieferkette gestaltet sich in der Praxis noch schwierig“, sagt Achim Berg, Präsident des IT-Verbands Bitkom. Es mangelt an Standards, an einer einheitlichen Infrastruktur – und oft auch an der Bereitschaft zum Austausch mit anderen Anbietern.

Die Politik sieht das als eine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu steigern. „Für die digitale Souveränität ist es notwendig, datenbasierte Lösungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln“, sagt Bernhard Kluttig, der im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) die Abteilung Industriepolitik leitet. Die Bundesregierung will das Projekt nach einem früheren Papier des BMWK mit 150 Millionen Euro fördern, der Bundestag stimmt am Mittwoch darüber ab.

Welche Beispiele gibt es?

Wie Manufacturing-X eines Tages funktionieren soll, lässt sich bei einem anderen Projekt begutachten: Catena-X dient als Grundlage für den Datenaustausch in der Automobilindustrie und zugleich als Bauplan für die Vernetzung anderer Branchen. Auf der Hannover Messe zeigt die 2021 gegründete Initiative erste kommerziell einsatzbereite Anwendungen, die die Technologie nutzen. Sie eignen sich prinzipiell auch für den Maschinenbau.

So haben Anbieter wie SAP und Siemens Programme entwickelt, mit denen Autohersteller die CO2-Emissionen einzelner Fahrzeuge berechnen können – je nachdem, woher Rohstoffe stammen, wie viel Energie die Fertigung benötigt oder welche Emissionen durch Transporte anfallen. Die Daten zur Produktion tauschen die Unternehmen über Catena-X aus, das Projekt bietet zudem eine einheitliche Methodik, um die Klimabelastungen zu berechnen.

Ein Großteil der Emissionen entstehe nicht in der eigenen Fabrik, sondern bei Zulieferern, betont Siemens-Vorstand Cedric Neike. Manufacturing-X könne helfen, diese Emissionen zu erfassen. Bis ins letzte Glied der Lieferkette lässt sich die Klimabelastung allerdings erst berechnen, wenn alle Zulieferer teilnehmen, bis hin zum Minenbetreiber, der Lithium für die Batterie oder Eisenerz für die Karosserie liefert. Eine Annäherung ist aber nun möglich.

An Anwendungen für Manufacturing-X arbeiten die Unternehmen erst noch. Denkbar ist beispielsweise ein digitaler Pass, der für jede einzelne Komponente die Produktionscharge vermerkt – was den zielgenauen Rückruf von Produkten deutlich erleichtern dürfte. Auch die Sammlung von Maschinendaten könnte über die neue Infrastruktur erheblich erleichtert werden – und damit das Training von Algorithmen mit Künstlicher Intelligenz.

>> Lesen Sie hier: Datenstecker für die Autoindustrie – Catena-X steht kurz vor dem Start

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Arbeit an Manufacturing-X steht noch am Anfang – der Datenraum ist bislang nur ein wenig mehr als ein Konzept. Die beteiligten Unternehmen müssen unter dem Dach der Plattform Industrie 4.0 die Organisation aufstellen und die Technologie entwickeln. Allein das kann mehrere Jahre dauern.

Immerhin: Die Initiatoren von Manufacturing-X können Catena-X als Grundlage nutzen – das Ziel sei, „alles, was wiederverwertbar ist, auf die gesamte Fertigungsindustrie zu übertragen“, sagt Georg Kube, der bei SAP die Vermarktung von Produkten in der Industrie verantwortet. Dazu zählten beispielsweise Teile des Programmcodes und des Regelwerks, womöglich sogar die Vereinsstruktur.

Nicht zuletzt gilt es, Maschinenbauer und Industrieunternehmen davon zu überzeugen, die Plattform zu nutzen. Was die mächtigen Autohersteller über ihre Ausschreibungen durchsetzen können, dürfte bei den Maschinenbauern einige Überzeugungsarbeit erfordern. Wenn es keinen konkreten Anwendungsfall gebe, „der den teilnehmenden Parteien Geld bringt, wird es schwierig“, sagte Tanja Rückert, Digitalchefin von Bosch.

In Branchenkreisen ist daher klar: Bis Manufacturing-X für die CO2-Bilanzierung oder die Nachverfolgung von Komponenten zum Einsatz kommt, dürften wohl noch mehrere Jahre vergehen.

Mehr: Tablet ersetzt den Servicetechniker – So revolutioniert KI die Industrie