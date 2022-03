Hardware Kampfansage an Intel: Apple stärkt eigene Chips und stellt neue Geräte vor

Im Zentrum der ersten Produktvorstellung von Apple in diesem Jahr steht der eigene Chip M1 Ultra. Zudem bekommen das iPhone SE und das iPad Air ein Upgrade.

Der CEO von Apple will künftig selbstentwickelte Chips in nahezu allen Produkten des Konzerns verwenden. Apple-Chef Tim Cook

San Francisco Der wertvollste Konzern der Welt, Apple, fordert mit einer neuen Generation seiner selbstentwickelten Computerchips den Technologiekonzern Intel heraus. Mit dem neuen Gerät M1 Ultra habe Apple den leistungsfähigsten Chip entwickelt, den es je für Personal Computer gegeben habe, sagte Konzernchef Tim Cook am Dienstag bei der Produktvorstellung. Er wird unter anderem im neuen Rechner Mac Studio verbaut, den Cook ebenfalls vorstellte.

Perspektivisch sollen die selbstentwickelten Chips in nahezu allen von Apple verkauften Geräten verbaut werden, kündigte Cook an. Für den M1 Ultra werden zwei kleinere M1-Max-Chips zusammengeschaltet – mit einer ebenfalls bei Apple entwickelten Verbindungstechnologie. „Der M1 Ultra ist ein weiterer Meilenstein in der Apple-Chipentwicklung“, sagte der zuständige Hardware-Experte Johny Srouji.