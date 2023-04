Hauptversammlung Telekom erreicht Mehrheit an US-Tochter T-Mobile frühzeitig

Die Deutsche Telekom wollte die Wegmarke eigentlich erst im Sommer erreichen. Nun kann Telekom-Chef Höttges bereits überraschend Vollzug melden.

Der Dax-Konzern hält nun die Mehrheit an der erfolgreichen US-Tochter T-Mobile. (Foto: dpa) Timotheus Höttges auf der Telekom-Hauptversammlung

Bonn Die Deutsche Telekom hat die Mehrheit der Aktien des erfolgreichen US-Mobilfunkers T-Mobile US erlangt. Telekom-Chef Höttges gab diesen „wichtigen Erfolg“ überraschend zu Beginn der Hauptversammlung am Mittwoch in Bonn bekannt. Demnach ist die Mehrheit in der vergangenen Nacht erreicht worden. Ursprünglich war die Erreichung dieses Ziels für den Sommer angepeilt worden.

Der Anteil liegt Konzernangaben zufolge nun bei rund 50,2 Prozent. Das Erlangen der Mehrheit an T-Mobile ist ein wichtiges strategisches Ziel der Telekom. Bislang konnte der Konzern die erfolgreiche US-Tochter nur aufgrund einer befristeten Vereinbarung mit der japanischen Softbank kontrollieren und voll konsolidieren.

Softbank war nach der Fusion ihrer Beteiligung Sprint mit T-Mobile im Jahr 2020 zum wesentlichen Anteilseigner geworden. Höttges und Softbank-Chef Masayoshi Son hatten den Deal seinerzeit in mehreren, teils dramatisch verlaufenden Etappen ausgehandelt.

Übernahme von T-Mobile US belastete die Telekom stark