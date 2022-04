Hawa Dawa Überwachung der Luftreinheit: Dieses Start-up will eine Alternative zum Messcontainer schaffen

Die Münchener Firma arbeitet an einem digitalen Messnetzwerk, das mit Wetter-, Verkehrs- und Satellitendaten verknüpft wird. Erste Großstädte sind bereits Kunden.

Das Problem hoher Schadstoffwerte ist angesichts der Coronakrise und des Ukrainekriegs in den Hintergrund getreten, bleibts aber bestehen. (Foto: imago images/photothek) Verkehr in Berlin

München Immer wenn es um Schadstoffbelastung an Straßen oder mögliche Diesel-Fahrverbote geht, rücken sie in den Mittelpunkt des Interesses: große Messcontainer an Verkehrsknotenpunkten der Städte. „Doch damit kann nur für viel Geld an wenigen Punkten die Luftqualität ermittelt werden“, sagt Gründer Karim Tarraf.

Mit ihrem Start-up Hawa Dawa – was auf Arabisch und in anderen Sprachen „gesunde Luft“ bedeutet – bauen Tarraf und seine Mitgründer gerade in vielen Städten ein flächendeckendes digitales Messnetzwerk mit günstiger Sensorik für Umweltdaten in Echtzeit auf. Die Messwerte werden mithilfe von Algorithmen mit anderen Daten wie Wetter, Verkehrsflüssen und Satelliten-Messungen kombiniert und Stadtplanern und kommerziellen Kunden zur Verfügung gestellt.