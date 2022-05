Helmut Thoma im Interview „Diese Personalie war eine absolute Fehlentscheidung“: Freenet-Aufsichtsratschef rechnet mit Management ab

Kurz vor seinem Abschied als Chefaufseher des Mobilfunkanbieters zieht Helmut Thoma eine bittere Bilanz. Besonders hadert er mit CEO Vilanek.

Der frühere RTL-Chef verlässt nach 22 Jahren den Aufsichtsrat von Freenet. (Foto: imago images / Lindenthaler) Helmut Thoma

München Der scheidende Freenet-Aufsichtsratschef Helmut Thoma zieht vor der Hauptversammlung des Telekommunikationsanbieters am Donnerstag eine bittere Bilanz und rechnet mit dem seit 2010 amtierenden Vorstandschef Christoph Vilanek scharf ab. Er habe zwecks Neustrukturierung einen „operativ starken, jungen, innovativen Manager“ gewinnen wollen und dabei „voll danebengegriffen“, sagt Thoma im Interview mit dem Handelsblatt. „Diese Personalie war leider eine absolute Fehlentscheidung.“

In den 1980er- und 1990er-Jahren war Helmut Thoma als Chef von RTL so etwas wie „Mister Privatfernsehen“ in Deutschland. In den vergangenen 22 Jahren hat er versucht, als Aufsichtsrat von Freenet (früher Mobilcom) im Markt der Telekommunikation einen ähnlich großen Erfolg zu erreichen. Er selbst habe dem Vorstandschef viele Vorschläge gemacht, sagt Thoma, etwa für eine Kooperation mit dem chinesischen Digitalkonzern Tencent. Den CEO habe davon „nichts wirklich interessiert“.