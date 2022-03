High-Tech-Konzern Nach geplatzter Globalwafer-Übernahme: Siltronic will 2022 über eine Milliarde investieren

Die Dividende des Herstellers von Siliziumscheiben steigt auf 3 Euro je Aktie. Siltronic erzielte 2021 eine operative Gewinnmarge von mehr als 33 Prozent.

München Der High-Tech-Konzern Siltronic will trotz steigender Kosten profitabler werden. So sollen in diesem Jahr vom Umsatz 34 bis 37 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängenbleiben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dabei stünden steigenden Verkaufspreisen in Rechnungswährung inflationsbedingt steigende Kosten um etwa 120 Millionen Euro gegenüber. Diese könnten nicht durch Sparprogramme ausgeglichen werden.

2021 hatte der Hersteller von Siliziumscheiben eine operative Gewinnmarge von 33,2 Prozent erzielt. Der Umsatz soll 2022 um 15 bis 22 Prozent zulegen, nach 1,41 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Siltronic kündigte an, die Dividende nun um 50 Prozent auf 3 Euro je Aktie zu erhöhen.

Nach der zuletzt gescheiterten Übernahme durch den taiwanischen Konkurrenten Globalwafers will das Unternehmen zudem aus eigener Kraft investieren. Für 2022 seien Investitionen von 1,1 Milliarden Euro geplant, zwei Drittel davon in den Bau der in Singapur geplanten neuen Fabrik.

Anfang Februar scheiterte Globalwafers vor dem Verwaltungsgericht Berlin damit, die Übernahme zu erzwingen. Zuvor hatte das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) die Frist, in der es sein Okay für den 4,35 Milliarden Euro schweren Deal hätte geben müssen, verstreichen lassen.

Eine Kapitalerhöhung schloss Vorstandschef Christoph von Plotho für das laufende Jahr aus. Der Absatz von Siliziumscheiben für die Chip-Produktion soll um knapp vier Prozent steigen, der Umsatz dank höherer Verkaufspreise um 15 bis 22 Prozent. Mehr: Europas Chipoffensive: 43 Milliarden Euro für die Aufholjagd