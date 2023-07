Höhere Dividende, neue Technik Daimler Truck will wachsen und neue Motoren etablieren

Boston, Wien Den Ort des ersten Kapitalmarkttags seit knapp zwei Jahren hat Daimler Truck bewusst ausgesucht. Der Dax-Konzern lud am Dienstag in das einst größte Elektrizitätswerk der Welt in Boston. „Daimler Truck treibt die Transformation zu nachhaltigen Antrieben voran“, sagte Konzernchef Martin Daum vor rund 50 Analysten und Reportern. „Wir haben einen klaren Plan. Und wir wollen, dass unsere Aktionäre profitieren.“

Der Plan lautet: vom chronischen Underperformer zum Börsenstar zu werden. Nachdem der weltgrößte Hersteller schwerer Lastwagen und Busse am späten Montagabend seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr bereits merklich angehoben hatte, stellt Daimler Truck seinen Aktionären nun auch längerfristig deutlich mehr Profit in Aussicht.

Konkret soll die bereinigte Umsatzrendite des Nutzfahrzeugproduzenten bis 2030 auf zwölf Prozent ansteigen – „sonnige Bedingungen“ vorausgesetzt. Das kündigten die Schwaben am Dienstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages in Boston an.

2022 konnte Daimler Truck im Industriegeschäft lediglich eine adjustierte Marge von 7,7 Prozent erzielen. Dieses Jahr streben die Schwaben bereits eine Gewinnspanne von bis zu zehn Prozent an. Gelingt dieser Sprung, wäre es ein Novum. Denn der Fahrzeughersteller versäumt es seit Jahrzehnten, seine branchenweit einmalige Größe in starke Erträge umzumünzen. Kleinere Wettbewerber wie die Volvo Group oder Paccar wirtschaften seit jeher profitabler.

Vorstandschef Daum will das zügig ändern – indem er das einstige Zweitgeschäft des Luxusautoherstellers Mercedes-Benz noch größer macht. So sollen die Erlöse des Unternehmens zwischen 2025 und 2030 um 40 bis 60 Prozent zulegen. Einen konkreten Zielbetrag nennt Daimler Truck dabei nicht, er lässt sich jedoch grob herleiten.

Geht man vom Vorjahresumsatz in Höhe von 51 Milliarden Euro aus, dürfte der Konzern einen Zuwachs der Erlöse bis zum Ende der Dekade auf 71 bis 81 Milliarden Euro anpeilen. Je nach Annahme könnte das Umsatzziel aber noch deutlich darüber liegen, heißt es intern. Drei Bereiche hat der Konzern als Wachstumstreiber identifiziert: das Servicegeschäft, elektrische Trucks und den potenziellen technologischen Durchbruch beim autonomen Fahren.

Daimler Truck: Kernprodukt Elektro-Lkw

Kurzfristig bietet der verstärkte Fokus auf die Wartung, Reparatur und Finanzierung von Fahrzeugen sowie der Verkauf von Ersatzteilen die größten Chancen. Im Vergleich zu Konkurrenten hat Daimler Truck seinen Dienstleistungsbereich lange vernachlässigt. Dabei lassen sich hier deutlich höhere Margen erzielen als mit dem reinen Verkauf von Lkw und Bussen.

Mittlerweile steuert Daimler Truck hier konsequent um und eröffnet aktuell in Europa alle drei Monate eine Niederlassung. Zudem offeriert der Konzern seit Ende 2021 in immer mehr Märkten eigene Leasing- und Versicherungsangebote. Das Vertragsvolumen liegt bereits bei mehr als 24 Milliarden Euro. Seit 2019 seien die Service-Einnahmen bereits um 15 Prozent gestiegen, so Daum.

Mittelfristig hofft der Dax-Konzern zudem auf einen Boom bei Elektrolastern. Der Konzern kalkuliert damit, dass batterieelektrisch angetriebene Sattelschlepper in Kernmärkten wie Europa ab 2024 günstiger sein könnten als vergleichbare Dieselfahrzeuge.

>> Lesen Sie auch: Elektro-Lkw soll ab 2024 günstiger als Diesel-Laster sein

Diese Annahme gilt für die sogenannten Gesamtbetriebskosten bei Lastwagen wie denen der Actros-Baureihe. Dabei werden die Ausgaben für Sprit und Strom, Wartung, Reparaturen, Mautgebühren sowie der Wiederverkaufswert betrachtet – und nicht nur der Anschaffungspreis. Letzterer wird bei Akku-Trucks wohl immer höher sein als bei Verbrennern, was wiederum den Umsatz von Daimler Truck in die Höhe treiben dürfte.

Der Konzern mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen will dem seit hundert Jahren dominanten Dieselmotor aber noch nicht gänzlich abschwören. In einer Übergangsphase werde der Selbstzünder weiter eine „wichtige Rolle“ spielen, auch aufgrund fehlender Lade- und Tankinfrastruktur für emissionsfreie Alternativen.

Dividende bei Daimler Truck soll stark steigen

Langfristig schwört Daimler Truck vorwiegend auf elektrische Antriebe. Bis 2030 sollen in Europa, Japan und den USA etwa 60 Prozent der Neufahrzeuge eine Batterie oder eine Wasserstoff-basierte Brennstoffzelle als Energiequelle nutzen. Besonders im Fernverkehr soll Wasserstoff ab Mitte des Jahrzehnts für Spediteure der Energieträger der Wahl werden.

Für Spezialfahrzeuge wie Betonmischer, den Unimog oder SLT-Schwerlaster von bis zu 250 Tonnen Gesamtgewicht dürften aber weder Batterie noch Brennstoffzelle infrage kommen. Daher erwägt Daimler Truck für Anwendungen mit einem sehr hohen Leistungsbedarf seinen schweren Dieselmotor so umzurüsten, dass er auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann.

„Bisher hat sich die Wasserstoffstrategie von Daimler Truck auf Brennstoffzellen fokussiert“, sagte Daum. Es gebe jedoch noch eine weitere Alternative für bestimmte Einsatzfelder: „Wenn der Wasserstoff-Verbrennungsmotor politisch unterstützt wird, können wir schnell agieren und unseren Kunden entsprechende Fahrzeuge zur Verfügung stellen.“ Beim Unimog wird er bereits erprobt. Die Baureihe wird oft im Winterdienst oder im Gartenbau eingesetzt.

>> Lesen Sie auch: Daimler Truck rechnet mit rasantem Wachstum bei Elektrobussen

Erhebliche Einnahmen erwartet Daimler Truck derweil bei weiteren neuen Technologien. So geht der Konzern davon aus, ab 2030 jährlich mehr als drei Milliarden Dollar an Umsatz und eine Milliarde Dollar an Gewinn mit autonomen Fahrsystemen generieren zu können. Die Schwaben fahren hier eine Doppelstrategie: Zum einen forscht das übernommene Start-up Torc an Autopilotlösungen für Lkw, zum anderen stattet Daimler die Google-Tochter Waymo mit seinen Fahrzeugen aus.

Von den boomenden Geschäften sollen auch die Aktionäre stärker profitieren. So will Daimler Truck eigene Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro kaufen. Zudem will das Unternehmen künftig bis zu 60 Prozent seines Jahresüberschusses an die Eigentümer als Dividende ausschütten – bisher waren es 40 Prozent.

Möglich machen sollen das auch Einsparungen. Die Fixkosten sollen bis 2025 um 15 Prozent sinken. So will Daimler Truck in Brasilien mehr als 2700 Arbeitsplätze abbauen, unter anderem durch ein Outsourcen der Logistik.

Daimer Truck setzt auf Joint Venture mit Toyota

Daimler Truck setzt zudem auf Partnerschaften. Mit dem Rivalen Volvo Trucks entwickelt der Konzern Brennstoffzellen, die gemeinsame Tochter Cellcentric sei „offen für weitere Kunden“. Bei der Batteriezellproduktion in Nordamerika stehe man kurz vor dem Abschluss einer weiteren Kooperation. Und die Entwicklungszusammenarbeit mit Deutz solle ausgebaut werden.

Nur den Einsatz des Wasserstoff-Verbrennungsmotors will Daimler Truck allein voranbringen. „Der Wasserstoff-Verbrennungsmotor ist ein leicht modifizierter Dieselmotor, der Rest des Antriebsstrangs bleibt gleich“, erklärte Technologievorstand Andreas Gorbach.

Eine Herausforderung ist der Umbau in Ostasien: Während der Konzern in Nordamerika mit seiner Marke Freightliner Lkw-Marktführer ist und auch in Europa gute Geschäfte macht, entwickelte sich die Asiendivision enttäuschend.

Trotz eines Absatz- und Umsatzanstiegs von jeweils neun Prozent knickte der Betriebsgewinn 2022 um 60 Prozent auf 171 Millionen Euro ein. Die Marge der Division Trucks Asia, zu der etwa die japanische Marke Fuso zählt, sackte von 7,2 auf 2,6 Prozent ab.

Daimler Truck will dem entgegensteuern: durch eine Fusion von Fuso mit Hino Motors aus dem Toyota-Konzern. Der japanische Markt sei schlicht zu klein für so viele unabhängige Spieler, heißt es bei Daimler.

Die Fusion solle Kräfte bündeln. Wichtig aus schwäbischer Sicht: Die rechtlichen Risiken, die bei Hino lagern, da das Unternehmen über rund zwei Dekaden lang seine Abgaswerte zu niedrig angegeben hatte, verbleiben bei Toyota. Das neue Joint Venture werde davon nicht belastet, heißt es in Konzernkreisen.

Angesprochen auf neue Wettbewerber wie Tesla, dessen Elektro-Truck Semi bis 2024 in die Massenproduktion gehen soll, betonte Daum, man nehme die Konkurrenz ernst. In den USA habe man bei schweren Lkw jedoch einen Marktanteil von 40 Prozent – dieser sei nicht leicht zu schlagen.

Mehr: Hyundai, Paccar und Nikola: Hersteller präsentieren Wasserstoff-Lkw

Erstpublikation: 11.07.2023, 14:01 Uhr (zuletzt aktualisiert am 11.07.2023, 17:45 Uhr).