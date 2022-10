Holidu Gründer-Brüder sammeln 100 Millionen Euro für Ferienhaus-Portal

Berlin Holidu ist für Johannes Siebers eine Familienangelegenheit. Er hat das europäische Ferienhausportal vor achteinhalb Jahren mit seinem Bruder Michael gegründet, heute haben sie mehr als 500 Mitarbeiter. „Wir arbeiten eng zusammen. Mein Bruder kümmert sich als Geschäftsführer um alle Produkt- und Technologiethemen und ich mich um den kaufmännischen Teil“, sagt Johannes Siebers.

Aktuell läuft es trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gut. Im laufenden Jahr sei Holidu bisher „in Summe als Gruppe im hohen zweistelligen Bereich gewachsen“, sagt Siebers. Frisches Geld soll nun weiteres Wachstum ermöglichen: Holidu hat bei Investoren 100 Millionen Euro eingesammelt.

Die Serie-E-Finanzierung führt der Wagniskapitalgeber 83North an, rund ein Viertel der Summe ist ein Risikokredit von Claret Capital und der Silicon Valley Bank.

83North-Partnerin Laurel Bowden begründet ihr Engagement bei Holidu: „Das Team steht vor einer wirklich großen Chance zur weiteren Expansion.“ Die erfolgreiche Finanzierungsrunde ist für Siebers selbst angesichts des „wirtschaftlich nicht so einfachen Umfelds eine schöne Bestätigung“.

Denn viele Start-ups hatten zuletzt Probleme, Investoren an Bord zu holen. Laut dem Start-up-Barometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) sind in den ersten sechs Monaten die Risikokapitalinvestitionen in deutsche Jungunternehmen um ein Fünftel zurückgegangen.

Holidu: Bewertung höher als bei letzter Finanzierungsrunde

Seit der Gründung hat Holidu insgesamt mehr als 200 Millionen Euro an Investorengeldern erhalten. Die aktuelle Bewertung will Siebers zwar nicht offenlegen, sie liege aber höher als bei der letzten Runde. Viele Start-ups erlebten zuletzt teils deutliche Abwertungen, das schwedische Fintech Klarna verlor 85 Prozent.

Siebers warnt allerdings vor zu viel Euphorie und verweist auf die für die gesamte Reisebranche schwierigen Zeiten: „Erst kam Corona, dann der Krieg, jetzt ist die Inflation da und hinzu kommen noch Rezessionsängste.“ Ihm sei bewusst, dass die Zeiten nicht einfacher werden.

Die jüngste Erhebung des Deutschen Reiseverbands (DRV) spiegelt diese Einschätzung wider. Demnach wird für dieses Urlaubsjahr ein Minus von zehn Prozent gegenüber 2019 erwartet.

Trotzdem will die Branche noch nicht klagen. „Ich bin sicher, wenn Geld da ist, wird auch gereist werden und die Deutschen werden auch 2023 ihre Urlaubspläne verwirklichen“, sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig. Dieser Haltung schließt sich Siebers an: „Wir rechnen damit, dass 2023 ein gutes Jahr wird. Einfach, weil jeder gern einmal rausmöchte.“

Um sich von Wettbewerbern wie dem großen Branchenprimus Airbnb oder Hometogo aus Berlin abzusetzen, haben die beiden Gründer neben dem Holidu-Portal, das Ferienhäuser und Ferienwohnungen vermittelt, die Software Bookiply aufgebaut. Sie hilft Vermietern, ihre Immobilien auf allen verfügbaren Plattformen anzubieten – unter anderen Airbnb, Booking.com, Holidu und eigenen Internetseiten.

Das Bookiply-Angebot wächst: Erst kürzlich übernahm Holidu die beiden kleineren Firmen Lohospo und Tomas, die zuvor eigene Ferienhäuser und -wohnungen anboten.

Auf Bookiply, das inzwischen 20.000 Immobilien verwaltet, liege ein großer Fokus, sagt Siebers. Die neuen Geldmittel will er nun in das Geschäft stecken: „Wir haben so viele Pläne für Produkte, die wir noch bauen wollen, und Vermieter, die wir noch bedienen, und Reisen, die wir vermitteln, und Märkte, in die wir noch eintreten wollen. Das können wir jetzt alles umsetzen.“ In den Kernmärkten sei Holidu bereits profitabel, aber in Summe nicht, sagt er. Das hänge auch mit den hohen Investitionen zusammen.

Trotz der vielen Pläne nehmen sich Johannes und Michael Siebers weiterhin Zeit für Urlaube. Denn Holidu entstand aus Kundenperspektive: Die Gründer planten einen Surftrip nach Portugal und stellten fest, dass dieselben Häuser auf zig Portalen mit unterschiedlichen Angaben auftauchten, bei manchen bereits gebucht waren, bei anderen nicht. Nun können die Brüder ihre Unterkunft über das eigene Portal buchen: „Holidu ist inzwischen auch in Portugal vertreten und hat tolle Unterkünfte an der Algarve, wo man auch gut surfen kann“, sagt Siebers.

