 Huawei: Kompromiss im Streit um chinesische Technik bahnt sich an

Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica könnten im Konflikt um „kritische“ Komponenten in ihren 5G-Netzen glimpflich davonkommen. Das hängt allerdings von Huawei ab.

Westliche Geheimdienste unterstellen dem chinesischen Technologieunternehmen, mit seinen Systemen die Grundlage für Sabotage und Spionage zu bereiten – was Huawei energisch bestreitet. (Foto: Huawei) Huawei-Mitarbeiterin in der Qualitätsprüfung

Hamburg, Berlin Im Konflikt um den möglichen Ausbau von chinesischen Komponenten aus den schnellen 5G-Mobilfunknetzen in Deutschland zeichnet sich ein Kompromiss ab: Wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfuhr, diskutiere man mittlerweile eine „minimalinvasive Lösung“, um die hohen Kosten für einen umfangreichen Austausch, der mehrere Jahre dauern würde, zu vermeiden. Demnach müssten die betroffenen Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in ihren Netzen lediglich einige sensible Teile auswechseln.

