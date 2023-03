 Huawei: Techkonzern veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

Stabiler Umsatz und starke Investitionen in Forschung und Entwicklung: Huawei hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht.

Nach einem kräftigen Einbruch 2021 stieg der Umsatz des Unternehmens im abgelaufenen Jahr um 0,9 Prozent auf 642,3 Milliarden Yuan (85,8 Mrd. Euro).

Das Wichtigste zum Geschäftsbericht von Huawei

Huawei steigert seinen Umsatz um 0,9 Prozent auf 642,3 Milliarden Yuan (85,8 Milliarden Euro)

um 0,9 Prozent auf (85,8 Milliarden Euro) Der Gewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um 68,7 Prozent auf 35,6 Milliarden Yuan

Das Unternehmen meldet einen stabilen Geschäftsbetrieb im Jahr 2022 mit einem Umsatz von 642,3 Milliarden CNY (92,4 Milliarden US-Dollar) und einem Nettogewinn von 35,6 Milliarden CNY (5,1 Milliarden US-Dollar). Huawei investiert weiterhin verstärkt in Forschung und Entwicklung mit jährlichen Ausgaben von 161,5 Milliarden CNY (23,2 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2022, was 25,1 Prozent des Jahresumsatzes des Unternehmens entspricht und die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in den letzten zehn Jahren auf mehr als 977,3 Milliarden CNY (140,6 Milliarden US-Dollar) erhöht.