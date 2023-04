 Industrie: US-Subventionen wirken: Bosch investiert 1,5 Milliarden Dollar in Kalifornien

Auch aufgrund der üppigen Förderung übernimmt Bosch eine Chipfabrik in Kalifornien. Die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte soll ein schnell wachsendes Geschäft beflügeln.

Der Autozulieferer reagiert auf die steigende Nachfrage nach Elektromotoren. (Foto: dpa) Bosch

New York, Stuttgart, Düsseldorf Bosch will 1,5 Milliarden Dollar in eine neue Chipfertigung in Kalifornien investieren. Die entsprechenden Verträge wurden nach Informationen des Handelsblatts bereits am Montagabend unterzeichnet. Es handelt sich um das größte Einzelinvestment in der Bosch-Geschichte.

Der deutsche Stiftungskonzern kauft hierfür eine bestehende Fabrik des kalifornischen Unternehmens TSI Semiconductors, die künftig unter der Marke Bosch auf Stromsparchips aus Siliziumkarbid umgestellt werden soll. Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Dem Vernehmen nach liegt er deutlich im dreistelligen Millionenbereich.

„Mit der geplanten Investition in den USA stellen wir auch unsere Halbleiterfertigung global auf“, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung. Bosch will die Fabrik in den kommenden Jahren modernisieren – und hofft, einen signifikanten Teil der nötigen 1,5 Milliarden Dollar durch Bundesförderprogramme und Subventionen aus Kalifornien wieder einzuspielen. Die erwartete Fördersumme dürfte ebenfalls deutlich in einem dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich liegen.

Bosch wird immer mehr zum Chip- und Softwarehersteller

