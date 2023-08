 Infineon-Aktie: Aufwärtspotenzial nach dem Kurssturz

Deutschlands größter Halbleiterhersteller wird den hohen Erwartungen der Anleger nicht gerecht. Nun lockt eine vergleichsweise niedrigere Bewertung.

Der Halbleiterkonzern hat die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt, daraufhin ist der Kurs abgestürzt. (Foto: dpa) Chipproduktion von Infineon

München Infineon-Chef Jochen Hanebeck kündigte am Donnerstag an, ein neues, fünf Milliarden Euro teures Werk für Stromsparchips aus Siliziumkarbid in Malaysia zu errichten. Damit soll der Konzern Ende des Jahrzehnts sieben Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz erzielen – pro Jahr. Das entspricht der Hälfte der gesamten Erlöse aus dem vergangenen Geschäftsjahr.

Die Anleger zeigen sich wenig beeindruckt von den Plänen. Sie waren vom Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Das zeigte sich an der Börse: Der Aktienkurs des führenden deutschen Chipkonzerns brach am Donnerstag zeitweise um mehr als elf Prozent ein. Einen Großteil der Kursgewinne der vergangenen Monate haben die im Dax notierten Papiere damit wieder eingebüßt.

Ob das gesunkene Kursniveau nun die Chance bietet, bei Infineon wieder einzusteigen, hat das Handelsblatt analysiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie geht es Infineon?

