Infineon Boom bei Wärmepumpen bringt Chiphersteller an Grenzen

München Der Run auf Wärmepumpen sorgt für volle Auftragsbücher beim Chiphersteller Infineon. „Mit dem Krieg in der Ukraine hat das Geschäft eine ganz neue Dimension bekommen. Das wird extrem relevant für uns“, sagte Peter Wawer, Chef der Industriesparte, dem Handelsblatt.

So begehrt sind die Halbleiter für Wärmepumpen, dass die Kunden viel Geduld mitbringen müssen. „Wir bauen enorm Kapazitäten auf, kommen mit den Lieferungen aber trotzdem nicht hinterher“, warnte der Manager. Denn nicht nur in Deutschland sei die Nachfrage seit der russischen Invasion in die Ukraine sprunghaft gestiegen, so Wawer: „Wärmepumpen sind inzwischen ein globales Thema.“

Deutschlands größter Halbleiterproduzent geht davon aus, dass die Umsätze mit den Herstellern der Wärmepumpen in den nächsten Jahren massiv steigen werden. Zahlen zu dem Geschäft veröffentlichen die Münchener zwar nicht. Aber klar ist: Es entwickelt sich ein Milliardenmarkt.

Wie aus einer Investorenpräsentation hervorgeht, kalkuliert Infineon mit 40 bis 60 Euro an sogenannten Leistungshalbleitern je Wärmepumpe. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei diesen Chips, die für die Stromversorgung der Geräte notwendig sind. Das jährliche Plus in diesem Bereich schätzt der Konzern bis 2030 auf 16 Prozent.

Das entspricht genau der Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA). Sie geht davon aus, dass derzeit 1,5 Millionen Wärmepumpen jeden Monat installiert werden, also 18 Millionen im Jahr. Für 2030 sagen die Forscher fünf Millionen pro Monat voraus, das wären 60 Millionen im Jahr. Für die Chiphersteller bedeutet dies einen Umsatz mit Leistungshalbleitern zwischen 2,4 und 3,6 Milliarden Euro.

Damit nicht genug: In die Anlagen wird noch eine Vielzahl an weiteren Chiptypen eingebaut, zum Beispiel Sensoren, um die Temperatur zu messen, oder Halbleiter für die Fernsteuerung und die Verbindung ins Internet. Auch die hat Infineon im Angebot.

Der Absatz von Wärmepumpen steigt derzeit extrem schnell. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie hierzulande 236.000 Wärmepumpen verkauft und damit 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Absatz klassischer Gasheizungen ist dagegen um acht Prozent geschrumpft. Die Bosch-Tochter Thermotechnik hatte zuletzt mitgeteilt, dass ihr Wärmepumpengeschäft in Deutschland im vergangenen Jahr um 75 Prozent zugelegt hat, weltweit habe das Plus 54 Prozent betragen.

Die Anbieter eröffnen deshalb im großen Stil Produktionsstätten: Der deutsche Heizungsbauer Vaillant nimmt gerade eine neue Megafabrik für Wärmepumpen in der Slowakei in Betrieb. Die Produktion soll im Mai starten. Das neue Werk ist auf eine jährliche Produktionskapazität von 300.000 Wärmepumpen ausgelegt. Damit verdoppelt Vaillant seine Kapazitäten auf mehr als eine halbe Million Wärmepumpen pro Jahr. Konkurrent Viessmann baut unterdessen für 200 Millionen Euro in Polen einen Fertigungsstandort.

Und das ist wohl erst der Anfang: Denn die Bundesregierung will ein Gesetz erlassen, das ab 2024 vorschreibt, dass jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Dadurch müssten neue Gas- oder Ölheizungen mit Wärmepumpen unterstützt werden, was den Absatz noch einmal kräftig ankurbeln dürfte. Dieses Gesetz ist jedoch heftig umstritten, weil es für die Immobilienbesitzer teuer wird. In der Bundesregierung wird deshalb über eine mögliche Abwrackprämie für alte Heizungen diskutiert. Derzeit fördert der Bund Wärmepumpen mit bis zu 40 Prozent der Investitionssumme.

Dabei ist Deutschland eher noch spät dran. Zahlen des Europäischen Wärmepumpenverbands zeigen, dass in Frankreich und Italien zuletzt noch viel mehr neue Wärmepumpen installiert wurden als in Deutschland. In Frankreich waren es im vergangenen Jahr rund 462.000, in Italien 502.000. Das ist bereits jetzt so viel, wie Deutschland erst ab dem kommenden Jahr erreichen will.

Es sind indes nicht nur die Wärmepumpen, die für einen Auftragsboom bei Infineon sorgen. Die Energiewende wirkt sich auch an anderer Stelle aus: „Das Geschäft mit erneuerbaren Energien insgesamt wächst rasant“, erläuterte Spartenchef Wawer. „Wir spüren hier eine riesige Nachfrage nach Chips für Solar- und Windanlagen, für Ladesäulen und die Energieverteilung und auch für Speichersysteme.“

Um die Auftragsflut künftig besser zu bewältigen, baut Infineon wie noch nie. In Malaysia entsteht derzeit eine neue Fabrik, die nächstes Jahr in Betrieb gehen soll. Im Laufe dieses Jahres sollen darüber hinaus die Bauarbeiten für eine weitere Fabrik in Dresden beginnen. Vorstandschef Jochen Hanebeck nimmt für die Expansion in Sachsen fünf Milliarden Euro in die Hand. Es ist die größte Investition aller Zeiten der ehemaligen Siemens-Sparte.

In Malaysia wird Infineon unter anderem Stromsparchips aus Siliziumkarbid (SiC) fertigen. Der innovative Werkstoff wird vor allem von Autoherstellern zunehmend genutzt, weil sich damit die Reichweite von Elektrofahrzeugen steigern lässt. SiC habe aber auch in Wärmepumpen seine Berechtigung, beteuerte Wawer. „Siliziumkarbid ist zwar mindestens doppelt so teuer wie Silizium. Trotzdem kann es sich lohnen, das Material in Wärmepumpen einzusetzen.“ Das sei abhängig von Kundenanforderung und Anwendung.

So sind inzwischen auch riesige Wärmepumpen im Kommen, die nicht mehr nur ein Einfamilienhaus, sondern ganze Wohnblöcke oder Viertel versorgen. Schon kleine Effizienzgewinne hätten hier einen großen Effekt. Damit nicht genug: „Mit Siliziumkarbid ist der Antrieb praktisch nicht mehr zu hören. Das sonst so störende Brummen fällt weg.“

Zudem dürfte auch SiC künftig deutlich günstiger werden, meint Peter Fintl, Chipexperte von Capgemini. Die Produzenten stellen die Fertigung gerade um, von Scheiben mit 150 Millimeter Durchmesser auf 200 Millimeter. Damit „werden die Stückkosten deutlich sinken“, so der Berater. „Die SiC-Technologie wird dadurch für mehr Anwendungen leistbar.“

Wachstumsfelder wie die Wärmepumpen sind wichtig für Infineon, weil CEO Hanebeck den Investoren im Herbst mehr Wachstum und eine höhere Rendite in Aussicht gestellt hat. Der Manager verspricht über einen Branchenzyklus hinweg nun ein jährliches Umsatzplus von zehn Prozent – das ist ein Prozentpunkt mehr als bisher –, einen um große Investitionen bereinigten Free Cashflow von zehn bis 15 Prozent vom Umsatz sowie 25 Prozent operative Marge; bisher waren es 19 Prozent.

Im laufenden Geschäftsjahr, es endet am 30. September, soll der Umsatz um rund neun Prozent auf 15,5 Milliarden Euro steigen, bei 25 Prozent operativer Marge.

Die guten Aussichten haben die Anleger zuletzt überzeugt. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um gut ein Fünftel auf derzeit rund 35 Euro gestiegen. Analysten sehen unterdessen weiteres Kurspotenzial: Die Bank of America rechnet binnen Jahresfrist mit einem Anstieg auf 50 Euro, also fast 50 Prozent Zuwachs.

