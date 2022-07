Inside Innovation Der Algorithmus als Klimakiller: Wie die Technologiebranche eine „Digitalisierungsscham“ verhindern will

Wo Daten verarbeitet werden, braucht es Energie – und die geht in Form von Abwärme auch in die Umgebung über.

Düsseldorf Egal, wie es mit der Gas- und Ölkrise weitergeht: Solange in Frankfurt die Großrechner laufen, werden es die Bewohner in Westville kuschelig warm haben. Denn durch ihre Heizungsrohre soll Wasser laufen, das die Server eines Rechenzentrums erhitzen – kostenlos. Laut Plan dürften 60 Prozent des Energiebedarfs in dem neuen Quartier mit der Abwärme gedeckt werden.

Mit dem Pilotprojekt gehen das IT-Unternehmen Telehouse Deutschland und der Energieversorger Mainova auch ein immer drängenderes Problem an: Es geht darum, dramatische Klimafolgen der Digitalisierung abzuwenden.

„Die Digitalisierung kann schnell zu einem Klimaproblem werden“, sagt Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam. Die Technologie habe zwar eine positive Wirkung beim Schutz der Umwelt und des Klimas, aber die CO2-Emissionen der Digitalisierung selbst seien bereits doppelt so hoch wie die des globalen Flugverkehrs.

Allein für die Digitalwährung Bitcoin werde so viel Strom benötigt, wie ganz Belgien verbrauche. Der Professor für Internet-Technologien befürchtet einen Imageschaden: „Ich habe eine Riesensorge, dass in der Diskussion eine Digitalisierungsscham aufkommt“ – und die Nutzung eines Tages so verpönt sein könnte wie Flugreisen.

Dabei gelte bei digitaler Technik ähnlich wie bei Plastik: Der gedankenlose Einsatz sei eine Gefahr für die Welt, ein Verzicht würde allerdings Wohlstand kosten und Innovationen verhindern und überdies dem Klimaschutz schaden.

Meinel und einige Mitstreiter am HPI arbeiten daran, digitale Technologien so klimaschonend wie möglich zu gestalten. Das „Clean-IT-Forum“ soll den Austausch von Forschung, Politik und IT-Industrie über nachhaltige Digitalisierung fördern. „Wir müssen Nachhaltigkeit von vornherein mitdenken, ähnlich wie Sicherheit und Datenschutz“, sagt Meinel. Die digitale Infrastruktur selbst soll von Anfang an so nachhaltig wie möglich sein. Er nennt das: „Sustainability by Design“.

Das Optimierungspotenzial ist immens groß – von der Entwicklung der Hardware über die Programmierung der Software bis zur doppelten Nutzung der Energie in den Rechenzentren. Wo die Branche schon umdenkt, und was noch zu tun ist.

Hardware: Auseinanderbauen, wiederverwenden, weiterverkaufen

Das erste und offensichtlichste Klimaproblem der IT-Branche liegt in der Hardware. Für das Smartphone in der Hosentasche wie für die Serverfarmen in Frankfurter Rechenzentren gilt: Ein beträchtlicher Teil der Emissionen fällt bereits bei der Produktion an.

Bei einem Laptop sind es nach einer Schätzung des Öko-Instituts in Freiburg allein 250 Kilogramm CO2, bei einem Smartphone immerhin 100 Kilogramm. Besonders viel Energie wird nach Einschätzung der unabhängigen Organisation für die Gewinnung für Rohstoffen und die Fertigung von Halbleitern benötigt.

Viel CO2 fällt schon bei der Hardware-Produktion an. (Foto: Bloomberg via Getty Images) Smartphone-Fabrik in Indien

Bei Servern macht der Herstellungsprozess 60 bis 80 Prozent des CO2-Fußabdrucks über den gesamten Lebenszyklus aus, schätzt OVH Cloud. Deshalb hat der Cloud- und Hostinganbieter eine Kreislaufwirtschaft eingeführt. Was dabei der hilft: Das Unternehmen konstruiert die Hardware selbst und kennt sie daher genau.

Sind Serverkomponenten wie Prozessoren und Speicher, Festplatten und Netzteile noch brauchbar, gehen sie wieder in den Bestand oder werden weiterverkauft. OVH bringt die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Servers damit nach eigenen Angaben auf sieben Jahre. In der Branche üblich sind drei bis vier. Und defekte Teile werden von „ökologisch zertifizierten Dienstleistern“ verwertet.

Bei OVH Cloud werden Onlinedienste mit aktueller Hardware unter dem eigenen Namen angeboten. Services mit älteren und weniger leistungsfähigen Komponenten werden unter eigenen Marken wie Rise, So You Start und Kimsufi vermarktet. Diese richten sich an Unternehmen, denen beispielsweise Server mit weniger Rechenleistung reichen.

Fest steht aber auch: Viele Unternehmen und Privatnutzer werden keine Abstriche bei der Leistungsfähigkeit ihrer Computer machen. Und angesichts der Digitalisierung wächst die Nachfrage nach Servern sogar noch. Wenn die IT ihren ökologischen Fußabdruck verringern will, muss sie deshalb auf klimafreundliche Programmierung setzen.

Software: klimafreundlich programmiert – wie beim Rover auf dem Mars

„Software is eating the world“, schrieb der US-Wagniskapitalgeber Marc Andreessen bereits 2011. Digitale Technologie, so seine Überzeugung, werde praktisch jedes Geschäft revolutionieren. Zehn Jahre später besteht kein Zweifel mehr: Heute ist IT entscheidend dafür, wie Autos und Aufzüge funktionieren, wie Produktion und Kundendienst organisiert werden.

Wenn jede Firma ein Softwarehersteller ist, heißt das auch, dass immer mehr Programmcode entsteht – und damit der Energiebedarf der Software steigt. Besonders energiehungrig sind Algorithmen mit Künstlicher Intelligenz. Das Training eines großen Modells wie GPT-3 entspricht nach Einschätzung von Experten 300 Flügen von New York nach San Francisco und zurück. Der Algorithmus – ein Klimakiller.

Selbst kleinste Verbesserungen können deshalb eine Riesenwirkung entfalten: „Insbesondere bei vielgenutzten Applikationen hat man einen großen Hebel“, sagt Henning Heitkötter, der eine leitende Funktion in der Cloud-Entwicklung von SAP hat.

Der Manager rechnet vor: Wenn ein Entwickler dafür sorgt, dass ein Programm den Prozessor eine Sekunde kürzer beansprucht, spart das jedes Mal zwar nur zehn Wattsekunden Energie. Wenn aber 1,5 Millionen Nutzer diese Funktion 20-mal am Tag aufrufen, summiert sich die Einsparung auf 19 Megawattstunden (MWh) pro Jahr.

Und er rechnet weiter: Bei 5000 Verbesserungen dieser Art komme man in der Summe bereits auf 9,5 Gigawattstunden, also „den Energieverbrauch einer Kleinstadt“. Für einen Konzern wie SAP sei das „eine realistische Zahl“, sagt der Manager: Der Softwarehersteller hat über alle Anwendungen hinweg mehr als 240 Millionen Cloud-Nutzer.

Die Stellschrauben zum Energiesparen sind vielfältig, teilweise sogar banal: Wenn Unternehmen beispielsweise Rechnungen nicht im PDF-Format verschicken, sondern schlicht die Texte oder einen Link mailen, macht sich das bemerkbar. Und auch wenn Programmierer bestimmte Daten in einem Zwischenspeicher ablegen, anstatt sie jedes Mal neu zu berechnen, sinkt der Verbrauch.

Schon kleine Verbesserungen in Programmen können in Summe eine Menge Energie einsparen. (Foto: imago/photothek) Serverraum

Ein Unternehmen, bei dem das Umdenken bereits begonnen hat, ist Otto Group Solution Provider (OSP), ein IT-Dienstleister des gleichnamigen Handelskonzerns. Entwickler Tobias Gerbothe beobachtet, dass sich seine Zunft über die vergangenen Jahre kaum Gedanken über Rechenleistung gemacht hat. „Anders als früher stehen heute faktisch unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung“, sagt der OSP-Entwickler. Falls ein Programm mehr Rechenleistung beanspruche als gedacht, könne man einfach in der Cloud zusätzliche Kapazitäten buchen.

Ein Vorbild für energiesparendes Programmieren rollt seiner Meinung nach derzeit über den Mars: Der Rover „Perseverance“ habe in seinem Bordcomputer lediglich einen 200-Megahertz-Prozessor und zwei Gigabyte Hauptspeicher. Das ist vergleichbar mit einem PC Mitte der 1990er-Jahre. Damit steuert er die Navigation ebenso wie zahlreiche Instrumente, die die Beschaffenheit des roten Planeten erkunden sollen.

Gerbothe engagiert sich bei OSP mit Kollegen in der „Sustainable Programming Initiative“. Ökostrom zu beziehen und Emissionen zu kompensieren ist eine Sache. „Wir wollen aber energieeffizienter werden, das muss aus dem Maschinenraum herauskommen“, sagt er. Ein Team hat deswegen eine Strategie entwickelt, wie Software – von der Planung über die Umsetzung bis zum Betrieb – möglichst nachhaltig sein kann.

Eine solche Umstellung ist nicht einfach. Zum einen sind Standards noch rar, an denen sich Programmierer orientieren können. Bei OSP nutzt man eine Spezifikation der Green Software Foundation, die im vergangenen Jahr in einer ersten Version erschienen ist. Gerade wird ein Mitarbeitertraining dazu entwickelt.

Zum anderen ist ein Umdenken auch bei den Anwendern erforderlich: „Es gibt Zielkonflikte, die man nie vollständig auflösen können wird“, sagt OSP-Chef Stefan Borsutzky, der das Projekt mitgestaltet. Wenn es beim Programmieren schnell gehen muss – was oft der Fall ist –, leidet die Effizienz. Daher sei es notwendig, eine dauerhafte Diskussion darüber in Gang zu halten. „Wir sehen eine Analogie zur IT-Sicherheit: Damit ist man nie fertig.“

Rechenzentren: Speicherplatz für die einen, Heizlüfter für die anderen

Auf absehbare Zeit wird der Strombedarf für Rechenzentren noch weiter zunehmen. „Trotz der deutlichen Effizienzgewinne bei der Rechenzentrums-IT und bei den Infrastrukturkomponenten der Rechenzentren ist auch für die Zukunft mit einem weiter steigenden Energiebedarf zu rechnen“, schrieb das Boderstep-Institut 2021 in einem Bericht mit Bezug auf Deutschland. Anderswo sieht es genauso aus.

Deshalb sind Projekte wie das Wohnquartier Westville in Frankfurt wichtig. Die doppelte Nutzung der Energie – erst in Form von Strom für den Betrieb von Servern, dann in Form von Abwärme für das Heizen von Wasser und Wohnraum – verspricht hohe Effizienz. Neben Immobilienentwicklern verfolgen deswegen auch zahlreiche IT-Unternehmen aufmerksam das Pilotprojekt.

Gerade laufen die Bauarbeiten für das neue Heizsystem. Es braucht Leitungen, die das neue Wohnquartier mit dem Rechenzentrum verbinden, dazu eine Station mit Pufferspeicher und Wärmepumpen, die die Abwärme aus dem Rechenzentrum von 30 weiter auf 70 Grad erhitzen – sonst funktioniert die Heizung nicht richtig.

Weitere Projekte dieser Art dürften folgen, besonders in der Mainmetropole. Wegen der Nähe zum großen Internetknoten De-Cix sind dort mehr als 60 solcher Datenfabriken in Betrieb. Unter Internetkonzernen, Softwareherstellern und Rechenzentrumsbetreibern herrscht ein Wettbewerb um die Verbesserung der Effizienz. Die Stromrechnung ist schließlich einer der größten Kostenpunkte – auch wenn erneuerbare Energie zum Einsatz kommt.

Zum Treiber in der Sache könnte auch das Umweltbundesamt werden. Es herrsche keine Transparenz über die Energieeffizienz von Rechenzentren, monierte dessen Präsident Dirk Messer im März auf einer Konferenz. Auch Methoden, um den Verbrauch von Algorithmen und Software einheitlich zu messen, gebe es bislang nicht. Die Behörde entwickelt jetzt ein Bewertungssystem.

Besonders die Kühlung beschäftigt die Unternehmen. Ein Serverschrank mit Grafikkarten, oft verwendet bei Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, verbrauche mehrere Kilowatt Strom, sagt Jens Struckmeier, Mitgründer und Technikchef von Cloud & Heat Technologies, einem Dresdener Anbieter für Rechenzentrumstechnologie. „Ein Rack produziert so viel Wärme wie mehrere Heizlüfter. Es wird zunehmend teuer und aufwendig, die neuen Systeme zu kühlen.“

Trotz Fortschritten bei der Kühlungstechnologie gerate man nun an Grenzen. Das Credo des Physikers: „Es gibt keinen guten Plan, wie wir den Stromverbrauch von Rechenzentren weiter senken können – dann sollten wir wenigstens die Wärme nutzbar machen.“

Cloud & Heat hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Das Technologieunternehmen entwickelt Systeme, bei denen Server mit Wasser gekühlt werden, das anschließend in Heizsysteme fließt. „Ich habe am Anfang unterschätzt, wie komplex das ist“, sagt Struckmeier: „In den nächsten Jahren geht es darum, dieses Konzept flächendeckend in die Umsetzung zu bekommen.“

