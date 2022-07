Insight Innovation Nie mehr Funklöcher: Wie Mobilfunkanbieter endlich die Abdeckung optimieren

Seit Jahren leiden deutsche Mobilfunkkunden unter miesen Netzen – auch weil manche Funklöcher wirtschaftlich Sinn ergeben. Neue Technologien und Projekte versprechen jetzt Besserung.

Suche nach dem Netz

Hamburg, Mailand „Hallo? Sind Sie noch dran?“ Sprachfetzen wie diese sind in Deutschland alltäglich, Telefonieren im Zug ist oft unangenehm oder gar unmöglich. Auch auf eine zuverlässige Internetverbindung können sich Geschäftsreisende selbst in Großstädten nicht verlassen. Statt zu fluchen, würden manche Bahnfahrer wohl Stoßgebete gen Driton Emini schicken, wenn sie um den Telekommunikationsingenieur und seine Mission wüssten.

Emini ist bei der Deutschen Telekom für den „Schwarzen Schäferhund“ verantwortlich. Hinter dem merkwürdigen Namen steht ein Projekt, in das Millionen Euro fließen: Bis 2026 will die Telekom endlich alle Bahnstrecken in Deutschland mit schnellem Mobilfunk versorgt haben. Und zwar nicht fleckig wie ein Dalmatiner, sondern „lückenlos“ wie das Fell eines Schäferhunds. So stellt sich Namensgeber Emini das jedenfalls vor.

