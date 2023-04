Avnet rüstet sich für massives Wachstum hierzulande und baut zwei neue Standorte. Die Amerikaner ziehen dabei Sachsen-Anhalt günstigeren Alternativen in Osteuropa vor.

Der US-Distributor wirbt um Kunden in Deutschland, wie hier auf einer Elektronikmesse, und investiert kräftig hierzulande. (Foto: IMAGO/Manfred Segerer) Avnet

München. Seit 1921 handelt Avnet mit Elektronik. In den mehr als 100 Jahren hat der amerikanische Traditionskonzern noch nie so viel Geld für die Expansion in die Hand genommen wie derzeit in Deutschland. „Unser Geschäft hier wächst, Europa ist unsere erfolgreichste Region und Deutschland dabei der wichtigste Markt“, sagte Vorstandschef Phil Gallagher dem Handelsblatt.

Im Januar starteten die Bauarbeiten für ein 225 Millionen Euro teures Logistikzentrum von Avnet in Sachsen-Anhalt. Am Autobahnkreuz der A14/A36 bei Bernburg will das börsennotierte Unternehmen aus Arizona bis Anfang des nächsten Jahrzehnts 700 Arbeitsplätze schaffen.

Avnet habe sich bewusst für Deutschland und gegen günstigere Länder Osteuropas entschieden, betonte Europa-Chef Slobodan Puljarevic. „Wir wollen einen zentralen Standort“, so der Manager. Wichtig ist Puljarevic vor allem die Nähe zum Flughafen Leipzig: Der sei entscheidend für den schnellen Versand der Ware in große europäische Märkte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen