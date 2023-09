In Washington beginnt am Dienstag das größte US-Kartellverfahren seit 25 Jahren. Der Prozess könnte für den Internetriesen Google gravierende Folgen haben.

Düsseldorf In diesen Wochen stehen bei Google einige Feierlichkeiten an, der Internetriese begeht sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Kartellverfahren dürfte die Stimmung allerdings trüben: Die US-Regierung wirft dem Unternehmen wettbewerbswidriges Verhalten vor. Nach drei Jahren Vorbereitung beginnt am Dienstag vor einem Bezirksgericht in Washington der Prozess.

Es ist ein besonderer Fall. Erstmals kommt es in den USA zu einem Kartellverfahren gegen eines der Unternehmen, ohne die das Internet in seiner heutigen Form nicht denkbar wäre – 25 Jahre, nachdem sich Microsoft wegen Wettbewerbsverstößen verantworten musste. Zudem sind die möglichen Folgen für Google und seinen Mutterkonzern Alphabet drastisch.

Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Es gibt viele Klagen gegen Big Tech – warum ist diese besonders?

