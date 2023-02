Interview SAP-Chefaufseher Plattner über seinen Nachfolger: „Einen mit der Reputation zu finden ist schwierig“

Es ist eine Zäsur für den Dax-Konzern SAP: Hasso Plattner, einer der fünf Mitgründer und seit 2003 Aufsichtsratsvorsitzender, wird im kommenden Jahr sein Amt aufgeben. Nach einem „strukturierten Übergabeprozess“ soll Punit Renjen die Aufgabe übernehmen, der bis Ende 2022 globaler Chef des Beratungsunternehmens Deloitte war.

Renjen habe Deloitte „unglaublich nach vorn gebracht“, lobt Plattner im Interview mit dem Handelsblatt: „Es ist schwierig, einen Kandidaten mit so einer Reputation und so einer Kenntnis des Marktes zu finden.“ Der Umsatz des Beratungsunternehmens stieg in Renjens siebenjähriger Amtszeit von 35 auf 59 Milliarden Dollar.

Der Manager sei bei Deloitte zwischenzeitlich für SAP zuständig gewesen, betont Plattner. „80 Prozent von dem, was wir machen, kennt er: verkaufen, beraten, Kundenprojekte erfolgreich durchführen – nur die Software hat Deloitte nicht selbst entwickelt, sondern von uns bezogen.“

Besonders Renjens Blick von außen könne dem Dax-Konzern helfen, so Plattner: „Er betrachtet die Kunden ganzheitlich, dadurch sieht er auch die Stärken und Schwächen von SAP, die Löcher in SAP-Systemen. Da kann er dem Vorstand sicher helfen, das Unternehmen besser zu sehen.“

Noch vor einem Jahr hatte Plattner geäußert, dass der Aufsichtsratschef von SAP Deutschland kennen und Deutsch sprechen müsse. Dieses Kriterium habe man nicht aufrechterhalten können, sagt der SAP-Mitgründer nun. „Amerika kennen, die Branche verstehen, eine gute Persönlichkeit sein – man kann nicht alles haben.“ Renjen stammt aus Indien und lebt seit 1984 in den USA.

Wie Plattner seine Zeit künftig nutzen wird, weiß er noch nicht: „Das wird kein Aufbruch zu neuen Ufern. Vielleicht gehe ich etwas häufiger in meine Museen.“

Herr Plattner, SAP hat einen Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz gefunden. Sie geben den Posten im kommenden Jahr nach mehr als 20 Jahren auf…

…und dann reicht’s auch.

Sind Sie gar nicht traurig?

Nein, überhaupt nicht. Was mich nur genervt hat, waren die ständigen Nachfragen aus Ihrer Branche, wann denn nun und wer denn nun übernehmen wird. Es ist ja nicht so einfach, einen Nachfolger aus der Mütze zu ziehen.

Die Investoren fordern aber schon seit Jahren eine Nachfolgeregelung.

Erst wollten wir einen internen Kandidaten berufen, aber der Plan hat sich zerschlagen. Dann haben wir unter ehemaligen Vorständen wie Jim Hagemann Snabe gesucht, deren Amtszeit lange genug zurückliegt, aber das hat auch nicht geklappt. Also haben wir einen Katalog mit Anforderungen aufgestellt und externe Bewerber angesprochen. Aber den Kontakt zu Punit Renjen hat am Ende unser CEO Christian Klein hergestellt.

Wie kam das?

Die beiden hatten geschäftlich in den USA miteinander zu tun. Als Punit ihm erzählte, dass er bald als CEO von Deloitte aufhören würde, hat Christian dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, ihn vielleicht mal anzusprechen. Punit war sofort interessiert.

Was hat Sie an der Bewerbung überzeugt?

Punit hat Deloitte unglaublich nach vorn gebracht, der Umsatz ist in seiner Zeit als globaler Chef um fast 70 Prozent gestiegen. Es ist schwierig, einen Kandidaten mit so einer Reputation und so einer Kenntnis des Marktes zu finden. Einen besseren hätte ich nicht gewusst. Höchstens Satya Nadella von Microsoft.

Und der hat gerade keine Zeit. Allerdings ist Deloitte, anders als Microsoft, kein Softwareunternehmen.

Neben seinem Job als Chef von Deloitte war Punit fürs Beratungsgeschäft und dort zwischenzeitlich auch als Partner für SAP zuständig. 80 Prozent von dem, was wir machen, kennt er: verkaufen, beraten, Kundenprojekte erfolgreich durchführen – nur die Software hat Deloitte nicht selbst entwickelt, sondern von uns bezogen.

Sie haben letztes Jahr gesagt, dass der neue Aufsichtsratsvorsitzende Deutschland und die deutsche Sprache verstehen soll. Das ist nicht der Fall.

Unser Kriterienkatalog war nicht aufrechtzuerhalten. Amerika kennen, die Branche verstehen, eine gute Persönlichkeit sein – man kann nicht alles haben. Aber er muss keinen Deutschkurs machen, wir sprechen in den Meetings sowieso Englisch.

Der Umgang mit den Mitarbeitern ist in Deutschland anders als in den USA, Stichwort Mitbestimmung. Wie wollen Sie gewährleisten, dass es in der Praxis funktioniert?

Es ist für Amerikaner schwer nachzuvollziehen, wie ein deutscher Aufsichtsrat funktioniert. Aber Punit wird sich daran gewöhnen, dass die Arbeitnehmer stärker vertreten sind. Und es ist ja nicht so, dass sie in Amerika gar keine Stimme hätten.

Punit Renjen stammt aus Indien, ist aber in den USA heimisch. Steht für SAP eine neue Amerikanisierung an?

Nein, das sehe ich nicht. Er ist kein gebürtiger Amerikaner und pflegt keinen Hurrastil. Das will ich auch nicht. Ich habe die Amerikanisierung seit 1985 bewusst vorangetrieben, sie hat SAP zu dem gemacht, was es heute ist, sie hat aber auch ihren Preis.

Neue Impulse für SAP – Renjen und der Blick von außen

Wie wollen Sie den Übergang gestalten?

Da ist nicht so viel zu gestalten. Er wird mir Löcher in den Bauch fragen – wir haben ausgemacht, dass ich so viel Zeit wie möglich aufwende, um ihn auf das SAP-Niveau zu bringen. Und ich werde bei den Aufsichtsratssitzungen mehr vor Ort sein, weil die Pandemie überstanden ist.

Welche Impulse erhoffen Sie sich vom Neuen?

Ich habe 51 Jahre von innen nach außen geguckt, bei Punit ist es umgekehrt. Er betrachtet die Kunden ganzheitlich, dadurch sieht er auch die Stärken und Schwächen von SAP, die Löcher in SAP-Systemen. Da kann er dem Vorstand sicher helfen, das Unternehmen besser zu sehen. Unser Verhältnis zum Kunden ist in den letzten dreieinhalb Jahren weitaus besser geworden, aber wir kämpfen noch gegen unsere eigene Arroganz an.

Gibt es weitere Ideen?

Punit hat bei Deloitte viel in die Ausbildung der eigenen Leute investiert – ein Vorbild für SAP. Wir müssen qualitativ besser werden, und zwar nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in Marketing, Vertrieb und Beratung, und das weltweit. Das wird eine seiner ersten Aufgaben sein.

Sie betonen, dass Sie über den Wechsel froh sind. Warum sind Sie so lange im Amt geblieben? Daran gab es ja Kritik.

Aufsichtsratsvorsitzender ist kein Lebensjob für einen Gründer, das sieht man bei Bill Gates. Dass ich es so lange machen musste, hat damit zu tun, dass es mir in einigen Phasen notwendig erschien – die haben sich dann hingezogen. Den Sprung in die Cloud hat SAP zum Beispiel erst nicht erfolgreich geschafft.

Ist das Unternehmen denn jetzt stabil?

Ja, SAP ist in der Cloud angekommen. Inzwischen haben wir mehr Neugeschäft in der Cloud als mit Lizenzen.

Allerdings hat der Vorstand gerade erst eine Restrukturierung angekündigt, bei der bis zu 3000 Stellen gestrichen werden.

Dazu möchte ich mich nicht äußern. Nur so viel: Man riskiert dabei immer auch, viel Know-how zu verlieren.

Viele Kunden sind beunruhigt: Es gibt eine Fokussierung aufs Kerngeschäft mit betriebswirtschaftlicher Software (ERP) – das Kundenmanagement (CRM) wird zurückgefahren.

Das ist aktuell eine Optimierung der Produktstrategie. Wir müssen uns auf einige Branchen konzentrieren und bestimmte Dinge nicht mehr machen – das fällt SAP schwer. CRM ist unsere größte Baustelle. Das Ziel muss sein, mindestens wieder die Nummer zwei hinter Salesforce zu werden.

Investitionen: Der Kapitalmarkt sollte „auf Zukunft, Zukunft, Zukunft gucken“

Auch beim Kernprodukt gibt es noch einiges zu tun: Viele Bestandskunden lassen sich mit dem Wechsel auf die neue Softwaregeneration S/4 Hana Zeit.

Neben den kleinen und mittleren sind inzwischen auch die großen Kunden fast alle auf dem Weg, S/4 Hana einzuführen. Wir haben gerade Verträge mit BMW und Merck KGaA geschlossen.

Allerdings bietet SAP ab 2027 keine Wartung mehr. Mehr Tempo wäre wichtig, damit die Kunden die Umstellung schaffen.

Das Geschäft ist stark beratungsintensiv, dafür braucht man Berater. Inzwischen können die Berater auch immer größere Projekte stemmen. Das ist für mich gelaufen. Für mich ist eher die Frage, wie SAP nicht nur Produkte verbessert oder erweitert, sondern etwas komplett Neues macht – so wie Microsoft mit Azure…

…der Cloud-Plattform, die heute maßgeblich zum Geschäft beiträgt. Dafür hat Microsoft allerdings über Jahre massiv investiert.

Das wird die nächsten Jahre bestimmen. Wir müssen die Kraft aufbringen, neue Projekte nicht unter rein finanziellen Gesichtspunkten zu sehen, sondern auch eine Investition durchzustehen. Eine größere Firma wie SAP muss das aushalten.

Der Kapitalmarkt will Marge, Marge, Marge…

Dabei sollte der Kapitalmarkt auf Zukunft, Zukunft, Zukunft gucken.

Hat SAP das richtige Personaltableau – oder sind Änderungen denkbar?

Luka Mucic scheidet als Finanzchef aus, jetzt kommt mit Dominik Asam ein international sehr respektierter Nachfolger, der zu uns passt. Ich bin grundsätzlich zufrieden, aber Ideen hat man immer.

Welche konkret?

Dazu kann ich nichts sagen. Ich hatte erst mal genug damit zu tun, eine Position im Aufsichtsrat neu zu besetzen.

Die geopolitische Situation bleibt angespannt. Wie sehen Sie den Krieg Russlands gegen die Ukraine?

Es ist fürchterlich, was Russland macht – das ist nicht nur Putin mit seiner Clique. Ich bin da radikal: Ich hatte viele russische Freunde, insbesondere im Segelsport, mit denen rede ich nicht mehr. Wir haben die in unserem Verband geächtet. Kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gab es in meinem Museum in Potsdam eine Ausstellung mit russischen Impressionisten. Das ist auch aus.

Der nächste Riss zeichnet sich ab: Die USA betreiben eine Entkopplung von China.

Die Verteufelung von China halte ich für falsch. Dass die knallhart im Wettbewerb sind, sollten wir langsam wissen, und dass sie nicht nur Plastikspielzeug machen, auch – sonst hätte es keinen Chipmangel gegeben. Aber unsere Volkswirtschaften sind stark miteinander verwoben. Wir müssen zusammenarbeiten.

Muss SAP für den Fall der Fälle Vorkehrungen treffen?

Das sehe ich noch nicht. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Kunden in China, deutsche Unternehmen sind dort gerne gesehen. Ich glaube übrigens auch nicht, dass die amerikanische Sanktionspolitik richtig ist. Der Boykott gegen Firmen wie Huawei führt langfristig nur dazu, dass sie stärker werden.

Neue Pläne: „Vielleicht gehe ich häufiger in meine Museen“

Diese Diskussionen überlassen Sie künftig anderen. Sie werden der Firma aber als Großaktionär sicher verbunden bleiben, oder?

Auf absehbare Zeit werde ich mich weiter für die Firma interessieren. Ich habe Punit zugesichert, dass er auch nach dem Übergang jederzeit Rat von mir bekommen kann – solange das noch geht.

Sie sind nebenbei unbezahlter Chief Software Advisor. Was ist damit?

Seit die Datenbank Hana produktiv ist, ist das eigentlich abgeschlossen. Ich rede natürlich mit den Technologen bei uns im Unternehmen, aber ich habe keinen Einfluss mehr auf die Anwendungen. Mit einer Programmiersprache wie Java Script wollte ich auch nicht arbeiten, das ist ganz furchtbar. Die 25-Jährigen lassen sich von einem fast 80-Jährigen ohnehin nichts sagen, da müsste ich schon einen 60-Jährigen finden, der es weitergibt.

Der Softwarehersteller richtet sich derzeit strategisch neu aus. (Foto: via REUTERS) Hasso Plattner und Christian Klein

Werden Sie mehr Vorlesungen am Hasso-Plattner-Institut geben?

Dort werde ich nicht mehr lange Dozent sein – nächste Woche habe ich meine letzte Vorlesung. Ich muss dort aufhören, es ist nicht sinnvoll, da nur zweimal im Jahr hinzufahren, und das bei schlechtem Wetter.

Haben Sie andere Projekte?

Das wird kein Aufbruch zu neuen Ufern. Vielleicht gehe ich etwas häufiger in meine Museen. Wir haben eine neue Ausstellung eröffnet im Barberini.

Sie haben den Großteil Ihres Lebens für SAP gearbeitet. Fällt es Ihnen schwer loszulassen?

Ach, SAP hat mir genug Ärger gemacht… Im Ernst, ich habe es immer gerne gemacht. Aber ob es mir schwerfallen wird, kann ich noch nicht genau sagen.

Bei der SAP-Gründung ergriffen Sie und Ihre Mitgründer die Chance, die eine neue Generation von Computern bot. Wenn Sie 28 wären: Was würden Sie heute tun?

Das wäre wahrscheinlich auch was mit Software, weil ich in dem Bereich offensichtlich eine Spezialbegabung habe. Dabei wollte ich früher Physiker werden. Aber als ich 19 war, sagte mir einer: Nee, du musst E-Technik studieren, der Transistor verändert alles. War ja nicht ganz falsch.

Herr Plattner, vielen Dank für das Interview.

