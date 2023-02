Der scheidende Aufsichtsratschef spricht über die schwierige Suche nach seinem Nachfolger Punit Renjen, über neue Impulse – und wie er zu Russland und China steht.

Der SAP-Aufsichtsratsvorsitzende wird im kommenden Jahr gehen. (Foto: dpa) Hasso Plattner

Walldorf Es ist eine Zäsur für den Dax-Konzern SAP: Hasso Plattner, einer der fünf Mitgründer und seit 2003 Aufsichtsratsvorsitzender, wird im kommenden Jahr sein Amt aufgeben. Nach einem „strukturierten Übergabeprozess“ soll Punit Renjen die Aufgabe übernehmen, der bis Ende 2022 globaler Chef des Beratungsunternehmens Deloitte war.

Renjen habe Deloitte „unglaublich nach vorn gebracht“, lobt Plattner im Interview mit dem Handelsblatt: „Es ist schwierig, einen Kandidaten mit so einer Reputation und so einer Kenntnis des Marktes zu finden.“ Der Umsatz des Beratungsunternehmens stieg in Renjens siebenjähriger Amtszeit von 35 auf 59 Milliarden Dollar.

Der Manager sei bei Deloitte zwischenzeitlich für SAP zuständig gewesen, betont Plattner. „80 Prozent von dem, was wir machen, kennt er: verkaufen, beraten, Kundenprojekte erfolgreich durchführen – nur die Software hat Deloitte nicht selbst entwickelt, sondern von uns bezogen.“

