Ein Wesen, das sich benimmt wie ein Mensch, aber keiner ist, gab es noch nie, sagt Kenza Ait Si Abbou. Die KI-Expertin über emotionale Roboter und die Gefahr eines Überwachungsstaats.

Im Frühjahr dieses Jahres ist ihr Buch „Menschenversteher: Wie emotionale Intelligenz unseren Alltag erobert“ erschienen. (Foto: Hendrik Gergen) Kenza Ait Si Abbou

Berlin Frau Ait Si Abbou, Sie sind Expertin für Künstliche Intelligenz und Roboter, gerade ist mit „Menschenversteher“ Ihr drittes Buch dazu erschienen. Wie halten Sie es privat mit der Technik – haben Sie Ihr Zuhause schon automatisiert?

Ich trenne Beruf und Privatleben da ganz stark. Beruflich bin ich natürlich fasziniert davon, was es für neue Entwicklungen gibt und was alles möglich ist. Das begeistert die Ingenieurin in mir. Privat überlege ich mir sorgfältig, was ich denn von dem neuen Stück Technik in meinem Haus habe: ein Sprachassistent, der mir das Licht im Wohnzimmer dimmt, aber dafür den ganzen Tag meinen Gesprächen lauscht? Da geht die Rechnung für mich nicht auf.

