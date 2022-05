Investieren in Start-ups Drei Gründe, warum junge Wagniskapitalfirmen oft erfolgreicher sind

Viele Investoren in Start-ups sind besonders mit ihren ersten Fonds erfolgreich.

Düsseldorf Neue Wagniskapitalfirmen sind bei Start-up-Investments oft besonders erfolgreich. Das ist das Ergebnis von Analysen der Münchener Investmentplattform Equation. „Unter den zehn besten Start-up-Fonds eines Jahrgangs sind überproportional viele Investmentfirmen mit ihrem ersten oder zweiten Fonds vertreten“, sagt Equation-Gründer Mark Schmitz.

Der Wettbewerb unter den Wagniskapitalfirmen in Europa hat enorm zugenommen. 550 europäische Wagniskapitalfirmen gibt es mittlerweile. So steht es im European Capital Report 2022 der Beratung i5invest, der dem Handelsblatt vorliegt. 48 Wagniskapitalfirmen wurden 2021 neu gegründet. Statistisch ist die Wahrscheinlichkeit von Toprenditen dort besonders hoch. „Die Ergebnisse stehen der landläufigen Wahrnehmung entgegen“, sagt Schmitz. Denn Anleger setzen eher auf etablierte Firmen.

Wagniskapitalfirmen sammeln Geld von Privatanlegern, Family-Offices, Pensionsfonds und anderen institutionellen Anlegern ein und beteiligen sich damit an Start-ups. Werden die Portfoliofirmen später verkauft oder gehen sie an die Börse, fließt das Geld zurück. Expertenkreise sagen: Die besten Fonds der Welt, die vor etwa zehn Jahren gestartet wurden, können ihren Anlegern jetzt das 25-Fache ihres Geldes und mehr zurückzahlen. Um diese Spitzenrenditen geht es bei der Untersuchung von Equation.

Weil es gute und schlechte Start-up-Jahre gibt, werden Start-up-Fonds immer auf Basis ihres Startzeitpunkts verglichen. Die Szene spricht wie beim Wein von „Vintages“ (Jahrgängen).

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Equation hat Zahlen der Datenbank Cambridge Associates für den US-Markt ausgewertet: Zwischen 2004 und 2016 schafften es demnach deutlich mehr neue Wagniskapitalfirmen unter die zehn renditestärksten Fonds ihres Jahrgangs. In elf von 13 Vintages kamen mehr Newcomer mit ihrem Erst- oder Zweitfonds in die Top Ten als etablierte Wettbewerber. Zweimal lagen sie gleichauf – obwohl es stets deutlich mehr etablierte Investmentgesellschaften gab.

Schmitz’ Mitgründer bei Equation, Reiner Braun, forscht als Professor für Unternehmensfinanzierung seit Jahren an der Technischen Universität München (TUM) zu Wagniskapital. Basierend auf den Forschungen gehen die beiden davon aus, dass das Muster auf Europa übertragbar ist.

>> Hören Sie jetzt auch bei Handelsblatt Today: Warum neue Fonds oft die größten Chancen bieten

Ein Beispiel für einen deutschen Premierenhit ist Point Nine. Aus dem ersten Fonds der 2011 gestarteten Firma ist unter anderem der Dax-Konzern Delivery Hero hervorgegangen, und der Bankensoftware-Anbieter Mambu wird derzeit mit 4,9 Milliarden Euro bewertet. Auch in Europa gilt also: Anleger bei Erstlingsfonds haben höhere Chancen auf Ausnahmerenditen. Doch woran liegt das? Drei Erklärungsansätze.

Erklärung 1: Junge Fonds investieren besonders früh

Zunächst unterscheiden sich die Fonds in der Größe. Ein Erstlingsfonds fasst im Mittel 46 Millionen Dollar, die vierte Auflage gut 190 Millionen Dollar, und bei den jeweils siebten Fonds sind es durchschnittlich 300 Millionen Dollar. Mit der Fondsgröße korreliert, in welcher Start-up-Phase investiert wird. Kleine Fonds beteiligen sich tendenziell früh an Start-ups, große Fonds in der Wachstumsphase, wenn der Kapitalbedarf steigt.

Eines gilt grundsätzlich: Je früher ein Investor einsteigt, desto größer sind Risiko und Renditechancen. Doch TUM-Professor Braun sagt: Die höhere Wahrscheinlichkeit, besonders hohe Renditen zu erzielen, könne „nicht allein durch strukturelle Unterschiede wie die Investmentphasen erklärt werden“. Die Effekte wurden kontrolliert.

Erklärung 2: Junge Wagniskapitalfirmen setzen früh auf Trends

Neue Wagniskapitalfirmen setzen auch auf neue Trends, zeigt eine weitere Analyse, bei der Equation die seit 2016 gegründeten Wagniskapitalfirmen in Europa mit älteren verglichen hat. So haben die jüngeren Firmen 6,1 Prozent ihrer Investments in Technologien für dezentrale Buchhaltung wie die Blockchain getätigt, die älteren nur 1,6 Prozent. „Wir sehen sogar Fonds, die sich etwa auf die Bereiche Klimatechnologie oder Luft- und Raumfahrt spezialisieren“, sagt Schmitz.

Die Erklärung des Investors: „Wenn es neue Trends und Sektoren zu erschließen gibt, dann müssen diejenigen, die schon in der Industrie aktiv sind, erst mal umdenken.“ Neue Firmen könnten von vornherein Teams zusammensetzen, die sich mit diesen Trends auskennen.

Erklärung 3: Neue Fondsmanager haben andere Arbeitserfahrung

TUM und Equation haben auch Unterschiede bei den Entscheidungsträgern gefunden, vor allem in Bezug auf die Berufserfahrung. 72 Prozent der Fondsmanager bei jungen Wagniskapitalfirmen haben zuvor selbst gegründet oder für Start-ups gearbeitet und können diese Erfahrung weitergeben. Bei den Etablierten trifft das nur auf die Hälfte zu. Trotzdem sollten Anleger bei Investments in junge Fonds vorsichtig sein: Es gibt auch ein erhöhtes Ausfallrisiko.

Je stärker der Wettbewerb, desto schwieriger ist es für neue Investmentfirmen, die besten Deals zu gewinnen. Für Gründer sind bei der Wahl ihrer Investoren oft ein gutes Netzwerk und Referenzen entscheidend. Ob ein neues Team im Markt gut genug verdrahtet und beleumundet ist, lässt sich also nur mit Marktexpertise einschätzen, argumentiert Schmitz.

Nichts für Laien: Große Chancen, hohes Risiko

Die Bundesregierung will bewusst auf solche Wagniskapitalfirmen setzen, denen es bei Privatanlegern häufig noch an Vertrauen mangelt. In Expertenkreisen weiß jeder: Der erste Fonds ist immer der schwierigste. Man wolle gezielt investieren, „wo der europäische Markt noch gepusht werden muss“, sagt Anna Christmann, Start-up-Beauftragte im Bundeswirtschaftsministerium.

„Gerade wenn das Risiko für den Markt zu groß ist, können wir mit öffentlichem Geld Anreize setzen“, bemerkt sie. Über Beteiligungen mit der KfW Capital sollten deshalb gerade Erstlingsfonds unterstützt werden. Zuletzt traf das laut Christmann bei 20 Prozent aller Fondsbeteiligungen zu.

>> Lesen Sie jetzt auch: Einhörner auf dem Prüfstand: Firmen wie Trade Republic, N26 und Gorillas werden von Investoren jetzt kritischer betrachtet

In Deutschland wurden 2021 sechs neue Wagniskapitalfirmen gegründet, schreiben die Fusionsberatung i5invest, der Tech-Investor i5growth und die Wirtschaftsuniversität Wien in ihrem Report. Dazu zählt auch Cusp Capital.

Das Investorenteam hat zuvor bereits bei Tengelmann Ventures zusammengearbeitet und etwa den Onlinehändler Zalando finanziert. Cusp-Mitgründer Christian Winter sagt: „Es hilft uns, dass wir als Personen im Markt bei vielen persönlich bekannt sind und über die erforderlichen Kontakte verfügen.“

So konnte die Firma zum Beispiel schon die Gründerteams des Einkaufssoftware-Anbieters Hivebuy und der Gastronomie-Management-Software Sides von sich überzeugen. Ob Cusp seinen ersten Fonds damit auf den Weg zu einem der Toprendite-Bringer seines Jahrgangs gebracht hat, wird sich aber erst in einigen Jahren zeigen.

Mehr: Milliardenbewertung, aber kein Geschäftsmodell? So viel Substanz steckt in Deutschlands Einhörnern