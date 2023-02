 Investitionen: Start-ups locken Profisportler als Investoren

Berlin In den USA gehen Unternehmertum und Profisport längst Hand in Hand. Athleten wie der Ex-Basketballstar Michael Jordan investieren seit Jahrzehnten gezielt und lukrativ. Auf dem Platz gewann Jordan mehrere NBA-Titel und zwei olympische Goldmedaillen, außerhalb wurde er mit Investitionen wie in den Sportwetten-Anbieter Draftkings zum weltweit reichsten Sportler. Das Magazin „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf 1,6 Milliarden Dollar.

Jordan ist nicht das einzige Beispiel, sein sportlicher Nachfolger LeBron James etwa ist als erster aktiver Basketballer durch Investments zum Milliardär geworden. Tennis-Ikone Serena Williams hat gar einen eigenen Investmentfonds aufgelegt. In Deutschland eifern ihnen, wenn auch in deutlich kleinerem Stil, immer mehr Profisportler nach, die sich noch während ihrer aktiven Karriere ein zweites Standbein aufbauen.

Angeführt werden sie vom Fußballnationalspieler Mario Götze, der laut Datendienst Crunchbase an nunmehr 19 Start-ups beteiligt ist. „Wagniskapital macht mir Spaß“, sagt Götze dem Handelsblatt. Andere wie etwa seine Nationalmannschaftskollegen Kevin Trapp und Emre Can gründeten gleich selbst. Bei Trapp ist es der Oatly-Konkurrent Moelk, den er zusammen mit Freunden startete. Bei Can die Taschen- und Kosmetikmarke Aece.

„Ich möchte nicht irgendwann aufhören und erst dann anfangen, mir darüber Gedanken zu machen, in welchen Bereichen ich mich noch sehen könnte“, erklärt Torwart Trapp, der wie Götze aktuell für Eintracht Frankfurt spielt. Er wolle bereits jetzt Dinge ausprobieren, die ihn nach der Fußballkarriere reizen könnten.

Profisportler als Start-up-Investoren: US-Profi-Netzwerk kommt nach Europa

„Ich finde es sehr spannend, einen Einblick zu bekommen, wie ein Start-up funktioniert, wie man es aufbaut und führt“, sagt Handballer Steffen Weinhold, der wie FC Bayern-Basketballer Niels Giffey in den Fitnessbandanbieter Staffr investiert hat. „Als Athlet kann ich Staffr ein professionelles Feedback zum Produkt geben.“

Weltmeister, Erfolgsfußballer – Erfolgsinvestor. (Foto: IMAGO/Laci Perenyi) Mario Götze

Den Sportlern, die sich nicht das gesamte Wissen und die Kontakte in die Szene selbst heranschaffen wollen, greift das in den USA seit 2017 aktive Profinetzwerk „The Players Impact“ (TPI) unter die Arme. Es gibt Mitgliedern die Möglichkeit, langsam mit der Start-up-Welt und ihren von Finanzierungsrunden dominierten Zyklen vertraut zu werden. Und dann professionell einzusteigen. „Als Mitglied von TPI erhält man Zugang zu Investitionsmöglichkeiten“, sagt Europamanager Irg Torben Bührer. Monatlich pitchten dort zwei bis drei Start-ups.

Die Netzwerkveranstaltungen und Workshops zu Themen wie Finanzierungsrunden und Angel-Investments will TPI nun auch verstärkt in Europa anbieten. Ab 5000 Euro könne man sich an Deals beteiligen. Typische dieser „Angel-Investitionen“ genannten Beteiligungen durch Privatpersonen starten meist beim Zehnfachen. Zum TPI-Portfolio gehören inzwischen bekannte Start-ups wie Stripe oder Robinhood. Auch Giffey hat davon schon Gebrauch gemacht und über TPI an zwei Investments teilgenommen.

Bührer kennt die Szene in den USA und in Europa und macht starke Unterschiede aus. Zum einen seien in den USA viel mehr Profisportler in der Rolle als Investor aktiv. Zum anderen herrsche da eine größere Offenheit den Athleten gegenüber, man traue ihnen auch in der Geschäftswelt mehr zu. In Deutschland heiße es hingegen noch häufig: „Sie sind doch nur Sportler.“

Ähnliche Erkenntnisse gewann Kathrin Steinbrink vom Gründerzentrum Campus Founders bei ihrer Dissertation: „In Deutschland haben Profisportler oftmals einen Karrierenachteil nach dem Ende der sportlichen Laufbahn.“

Sport und Unternehmertum: Auch Mario Götze investiert in sportnahe Start-ups

Steinbrink zufolge passen Sport und Unternehmertum gut zusammen: „Leistungssportler und erfolgreiche Gründer haben viel gemein – höhere emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit, Extraversion und höhere Risikobereitschaft.“ Mario Götze bestätigt das aus Sportlersicht. Wie viele Athleten steckt er sein Geld in sportnahe Jungfirmen, denkt aber auch darüber hinaus, wie kürzlich beim Hamburger Cybersecurity-Anbieter Secjur.

An Möglichkeiten, die Sportexpertise in Sport-Unternehmen einzubringen, mangelt es dabei nicht. WHU-Professor Sascha Schmidt sagt: „In Europa hat die Anzahl von Start-ups im Sportsektor über die vergangenen Jahre stark zugenommen.“ Im Vergleich mit den USA spielt Europa allerdings in der Regionalliga.

Im vergangenen Jahr wurden dem Datendienst Sportstechdb.com zufolge rund zehn Milliarden Dollar in sportnahe Start-ups investiert. Weit mehr als die Hälfte der Summe floss in die USA, nach Europa kamen knapp 17 Prozent. Davon wiederum erhielt Deutschland den größten Teil. Das liegt an den Finanzierungsrunden der Fußball-App OneFootball und des Münchener Start-ups Kinexon, dessen Sensor-Technologie auch im WM-Ball in Katar zum Einsatz kam.

Der Fußballprofi baut bei Moelk gerade das Sortiment aus. Das Angebot ist inzwischen auch in Rewe-Filialen zu finden. (Foto: IMAGO/Schüler) Eintracht-Torwart Kevin Trapp hat mit Freunden den Hafermilch-Anbieter Moelk gegründet

Auch prominente Investoren können den Erfolg eines Start-ups natürlich nicht garantieren. Im Gegenteil, im Schnitt schaffen es neun von zehn Start-ups nicht. Die hohe Unsicherheit in der Geschäftswelt erschwere es Athleten, Investitionsentscheidungen gut abgewogen zu treffen, sagt Bührer.

Berg-und-Tal-Fahrten erlebte auch schon Ex-Fußballspieler Philipp Lahm, der in der Vergangenheit rege investierte, aber beispielsweise seinen Körperpflegemittel-Anbieter Sixtus nach zahlreichen Entlassungen schnell verkaufen musste. Aber auch volatiler Erfolg ist etwas, was Sportler gut kennen.

Das gilt ebenso für Michael Jordan: Nach seinem Verhältnis zum Scheitern und Problemen gefragt, verweist er in Gesprächen gern auf die mehr als 9000 Fehlwürfe im Laufe seiner Karriere.

