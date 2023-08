iPadOS 17 Release Diese neuen Funktionen können iPad-Nutzer vom Update erwarten

Im Herbst veröffentlicht Apple voraussichtlich die neuste Version von iPadOS. Doch welche Neuerungen verspricht die anstehende Softwareaktualisierung? Alle bereits bekannten Funktionen und kompatiblen Modelle im Überblick.

Auch im laufenden Jahr blieb sich Apple treu und nutzte die WWDC-Keynote Anfang Juni, um einen ersten Einblick in die kommenden Betriebssysteme des Konzerns zu geben. So ist die Entwicklerkonferenz traditionell der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen konkrete Software-Neuheiten ankündigt und vorstellt. Neben dem neuen Betriebssystem für das iPhone – iOS 17 – gab Apple auch einen Einblick in iPadOS 17. Doch welche iPads bekommen das Upgrade? Und welche Neuerungen sind bereits bekannt?

Wann kommt iPadOS 17?

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für iPadOS 17 vonseiten des Konzerns. Brancheninsider gehen jedoch davon aus, dass sich Apple an den eigenen Rhythmus halten und iPadOS 17 voraussichtlich im Herbst 2023 veröffentlicht wird. Im vergangenen Jahr stellte der Konzern das Update von iPadOS 16 am 24. Oktober zum Download bereit.

Welche Geräte bekommen iPadOS 17?

Auch in diesem Jahr erhält eine ganze Reihe von iPads das neue Betriebssystem. Laut Apple gehören dazu:

iPad Pro (2. Generation oder neuer)

iPad Air (3. Generation oder neuer)

iPad (6. Generation oder neuer)

iPad mini (5. Generation oder neuer)

iPadOS 17: Was ist neu?

iPadOS 17 erhält an einigen Stellen einen neuen Anstrich. Das hat Apple bereits verkündet. Viele Neuerungen werden im Zuge von iOS 17 ebenfalls auf das iPhone gespielt. Denn Apples Geräte rücken technisch immer näher aneinander, damit Verbraucher unabhängig vom Endgerät eine ähnliche Nutzung erfahren. Das sind die wichtigsten Neuerungen und Änderungen in iPadOS 17:

Sperrbildschirm-Widgets

Unter iPadOS 17 lassen sich auf dem Sperrbildschirm Widgets hinzufügen, um schnell Informationen zu Wetter, Uhrzeit, Datum, Batteriestatus und bevorstehenden Kalenderereignissen zu erhalten.

Profile in Safari

Mit Safari unter iPadOS 17 soll es möglich sein, unterschiedliche Profile zu nutzen, um beispielsweise die Arbeit von der privaten Nutzung zu trennen. Durch die Verwendung von Profilen können der Verlauf, Erweiterungen, Tabgruppen, Cookies und Favoriten getrennt voneinander verwaltet werden. Der Benutzer wird zwischen den Profilen wechseln und sich somit flexibler im Browser bewegen können, erklärte Apple.

Sticker Box

Die „Sticker Box“ ermöglicht Benutzern nun einen zentralen Zugriffsort für alle Live-Sticker und Memojis. Diese Sticker werden über iCloud synchronisiert, sodass sie auf allen Geräten wie iPhone, iPad und Mac verfügbar sind, die mit der Cloud verbunden sind.

Health-App auf dem iPad

Die Health-App erhält ein neues Design, das speziell für das größere Display des iPads optimiert ist. Auf diese Weise können sich Nutzer ihre Favoriten anzeigen lassen, Trends und Highlights verfolgen sowie interaktive Diagramme für detailliertere Informationen verwenden. Zudem ist es möglich, Erinnerungen für die Medikamenteneinnahme und ähnliche Aufgaben zu erstellen.

PDFs und Notizen: automatisches Ausfüllen

Durch die erweiterte automatische Ausfüllfunktion können Nutzer unter iPadOS 17 ihre gespeicherten Kontaktinformationen verwenden, um PDF- oder gescannte Dokumente schneller auszufüllen. Weiterhin lassen sich unter iPadOS 17 Notizen miteinander verknüpfen, die zusammengehören. Zum Beispiel ein Reiseplan und eine Liste mit Restauranttipps.

Tastatur mit verbesserter Autokorrektur

Apple verbessert im Zuge des neuen Betriebssystems die Autokorrektur-Funktion. Automatisch korrigierte Wörter werden vorübergehend unterstrichen, um dem Benutzer anzuzeigen, welche Änderungen vorgenommen wurden. Durch einen simplen Klick lässt sich das ursprüngliche Wort wiederherstellen. Dadurch soll allen voran die Benutzerfreundlichkeit erhöht werden.

Freeform mit neuen Zeichenwerkzeugen

Unter iPadOS 17 können Nutzer voraussichtlich neue Zeichenwerkzeuge verwenden. Hierzu zählen laut Apple unter anderem ein Wassermalfarbenpinsel, ein Kalligrafie-Stift, ein Textmarker, ein Stift mit variabler Breite sowie ein Lineal für das Brainstorming. Mit der Formerkennung soll es bald möglich sein, Formen wie zum Beispiel ein Quadrat per Hand zu zeichnen.

Stage-Manager

Unter iPadOS 17 können Fenster flexibler bewegt und in ihrer Größe angepasst werden. Dies ermöglicht es Benutzern, ihren Arbeitsplatz genau nach ihren individuellen Vorlieben einzurichten.

Kommunikationssicherheit

In den vergangenen Jahren legte Apple nach eigenen Angaben verstärkten Wert auf die Sicherheit seiner Geräte. So soll unter iPadOS 17 ein Schutz für sensible Videos und Fotos implementiert werden. Dieser Schutz betreffe vor allem Inhalte, die über die systemweite Fotoauswahl und in Apps von Drittanbietern gesendet und empfangen werden. Konkret soll künftig die Möglichkeit bestehen, sensible Fotos und Videos vor dem Ansehen verschwimmen zu lassen. Diese Funktion wird in Nachrichten, AirDrop, dem Kontaktposter in der Telefon-App, Facetime-Nachrichten und in Apps von anderen Anbietern verfügbar sein.

Blockierungsmodus

Auch der erweiterte Blockierungsmodus soll die Sicherheit zusätzlich stärken und einen effektiven Schutz vor komplexen Cyberangriffen gewährleisten. Dieser verbesserte Modus trage laut Apple dazu bei, potenzielle Bedrohungen abzuwehren und die Sicherheit der Benutzer vor Angriffen zu erhöhen.

Wo ist?

Unter iPadOS 17 können Benutzer AirTag- oder „Wo ist?“-Netzwerkzubehör mit bis zu fünf weiteren Personen teilen. Alle Gruppenmitglieder können sich das Objekt auf einer Karte anzeigen und einen Ton abspielen lassen, um die Position des gemeinsam geteilten Objekts zu orten – sofern es sich in der Nähe befindet.

Offline-Karten

Unter iPadOS 17 können Kartenbereiche auf dem iPad offline gespeichert werden. Dadurch lassen sich Informationen wie Öffnungszeiten und Bewertungen in den Ortskarten unabhängig von einer Internetverbindung anzeigen und Turn-by-Turn-Wegbeschreibungen für das Autofahren, Spazierengehen, Radfahren und den öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Erstveröffentlichung: 21. Oktober 2022, 11:39 Uhr