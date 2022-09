iPhone 14 Apple wagt bei den neuen iPhones radikalen Schritt und schafft Slot für SIM-Karten ab

San Francisco Bislang gehörten SIM-Karten zu den essenziellen Komponenten von Mobiltelefonen. Der weltweit wertvollste Technologiekonzern Apple geht nun einen radikalen Schritt, das zu ändern: Erstmals lässt das Unternehmen bei den neuesten iPhone-Geräten den Slot für physische SIM-Karten komplett weg.

In den USA würden die Geräte der neuesten Generation iPhone 14 nur noch elektronische SIM-Karten, sogenannte eSIM, unterstützen, kündigte die zuständige Apple-Produktmanagerin Kaiann Drance am Mittwoch in der Apple-Firmenzentrale im kalifornischen Cupertino an.

Technisch ist es bereits seit 2016 möglich, Smartphones ohne physische SIM-Karten zu nutzen. Dazu müssen sowohl der Netzbetreiber als auch das Endgerät eSIM unterstützen. Samsung stellte 2016 das erste Smartphone mit dieser Funktion vor.

Auch Apple unterstützte etwa mit den iPhones der Generation 13 die eSIM-Funktion. Doch behielten die Endgeräte parallel die Möglichkeit, auch physische SIM-Karten zu nutzen.

Das ändert Apple nun. „Zum ersten Mal werden alle in den USA verkauften Modelle keinen Slot mehr für SIM-Karten haben“, kündigte Drance an. „Dadurch ist es nicht mehr nötig, sich mit physischen SIM-Karten herumzuschlagen“, sagte die Produktmanagerin. Die iPhones könnten mehrere eSIM und damit auch mehrere Telefonnummern parallel speichern, sagte Drance.

CEO Tim Cook hält das neue iPhone 14 in der Hand. (Foto: Reuters) Cupertino

In Deutschland unterstützen alle drei Netzbetreiber die eSIM-Technik. Sowohl Deutsche Telekom und Vodafone als auch Telefónica haben Lösungen im Angebot. Dadurch fällt bei Neuverträgen das Verschicken von physischen Karten weg. Nutzer klagen jedoch immer wieder, dass das Wechseln einer eSIM auf ein anderes Gerät schwieriger sei. Nicht alle modernen Smartphones unterstützen eSIM.

Und häufig ist ein Prozess bei den Netzbetreibern nötig, um eine digitale eSIM für ein anderes Gerät zu verschicken. Wie Apple diese Probleme lösen will, ließ Drance zunächst offen. Analyst Daniel Ives vom Vermögensverwalter Wedbush begrüßte den Fokus auf eSIM bei Apple und hob hervor, der Ansatz könne helfen, die Geräte vor Missbrauch zu schützen.

Das sind weitere Neuheuten des iPhone 14 in der Übersicht Screen Der Bildschirm der Pro-Version hat eine höhere Auflösung, eine stärkere Helligkeit und bleibt durchgehend angeschaltet. Kamera Das neue iPhone ist mit drei größeren Kameras ausgestatte. Die Hauptkamera auf der Rückseite hat eine 48-Megapixel-Auflösung. Neu ist die Möglichkeit, Raw-Aufnahmen zu machen. Zudem gibt es einen Action-Modus für Videoaufnahmen mit verbesserter Bildstabilisierung und 4K-Funktionalität. Benutzeroberfläche Am oberen Ende des iPhone-Bildschirms führt Apple einen Bereich namens „Dynamic Island" ein. Dort werden eingehende Anrufe, abgespielte Musik, Podcasts oder andere Aktivitäten angezeigt. Der Bereich ist persönlich konfigurierbar. Chip Das iPhone 14 Pro verfügt über einen hauseigenen 4-Nanometer-Chip A 16.

Francisco Jeronimo vom Marktforscher IDC ist überzeugt, dass Apple den Slot für SIM-Karten künftig auch in anderen Ländern abschaffen wird. „Nächstes Jahr wird Apple den Schritt sicherlich auf andere Märkte ausdehnen“, sagte Jeronimo dem Handelsblatt. Dann könnte auch in Deutschland die Pflicht zur eSIM in neuen iPhones anstehen.

„Apple will mit dem Verzicht auf den Slot Platz in den Geräten schaffen – um dünnere iPhones zu bauen oder größere Batterien einzusetzen“, sagte Jeronimo. Die Netzbetreiber könnten davon profitieren, nicht mehr länger aufwendig physische Karten verwalten und den Kunden zur Verfügung stellen zu müssen.

Mit den iPhones der Generation 14 lassen sich Notfall-SMS per Satellit verschicken. (Foto: REUTERS) iPhone 14

Neben einer stärkeren Leistung, einem helleren Display und einer längeren Akkulaufzeit stellte Apple mit dem iPhone 14 erstmals eine neue Kommunikationstechnik vor. Die Geräte können auch ohne Mobilfunkempfang Nachrichten per Satellit verschicken. Mit direkter Ausrichtung auf den Himmel ließen sich auch in Funklöchern Notfallnachrichten an Rettungskräfte senden, kündigte Apple an.

Allerdings bleibt die Verbindung eine technische Herausforderung, wie der Konzern bei der Präsentation am Mittwoch betonte. So müsse das iPhone direkt auf den Satelliten gerichtet sein, und die Übermittlung könne einige Sekunden oder mehrere Minuten dauern. Da die Satelliten nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, bekommen die Nutzer Hilfe zur Ausrichtung der Geräte durch eine Grafik auf dem Bildschirm.

Die Funktion wird zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar sein und für Käufer eines iPhone 14 die ersten zwei Jahre kostenlos sein. Einen Preis für eine künftige Nutzung nannte Apple nicht.

Es war das erste große Neuheiten-Ereignis vor Ort seit Beginn der Pandemie. (Foto: Reuters) Im Apple-Hauptquartier

Mobilfunk per Satellit erlebt derzeit mehrere Innovationssprünge. Die US-Tochter der Telekom, T-Mobile, will Dank einer Kooperation mit Starlink ab dem kommenden Jahr mobiles Internet per Smartphone ermöglichen. Anders als bei Apple soll die Technik auf für ältere Smartphones nutzbar sein. T-Mobile setzt dafür auf ein Netz von Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn. Welche Satelliten Apple nutzt, nannte das Unternehmen nicht.

Preise deutlich angehoben

Die teureren Pro-Modelle des iPhone 14 bekommen unter anderem einen verkleinerten Ausschnitt auf dem Display für die Selfiekamera und Gesichtserkennung. Der Bildschirm kann zudem ständig an bleiben.

Apple hat die Preise für seine Geräte deutlich angehoben. Die Preise für das iPhone 14 Pro fangen bei 1299 Euro statt zuvor 1149 Euro an. Beim größeren Pro Max sind jetzt mindestens 1449 Euro statt zuvor 1249 Euro zu bezahlen. Das Grundmodell des iPhone 14 kostet 999 Euro gegenüber 899 Euro beim iPhone 13.

Zwar steuert das iPhone mehr als die Hälfte zum Umsatz des Apple-Konzerns bei. Die wichtigsten Veränderungen finden jedoch bei anderen Geräten im Produkt-Sortiment von Apple statt, zeigte sich Jeronimo überzeugt. „Das iPhone 13 ist bereits gut. Es ist nicht leicht, die Kundschaft zum Umstieg das das iPhone 14 zu bewegen“, sagte Jeronimo.

Dafür konzentriere sich Apple stärker darauf, iPhone-Nutzerinnen und Nutzern andere Apple-Produkte zu verkaufen, insbesondere Smartwatches und Kopfhörer.

Für Taucher geeignet – die neue Apple Watch. (Foto: via REUTERS) Präsentation der Smartwatch

Unter dem Namen Apple Watch Ultra präsentierte Apple eine neue Smartwatch, die unter anderem die vollwertigen Funktionen eines Tauchcomputers erhält. Gleichzeitig ist das Gerät auch auf lange Batterielaufzeit von bis zu 60 Stunden und eine Nutzung in extremen Wettbedingungen ausgelegt. Alle Versionen der Uhr bekommen eine Mobilfunkverbindung eingebaut. Dafür verlangt Apple auch einen hohen Preis: 999 Euro.

Das Gerät richte sich an Sportler, sagte Jeronimo. „Apple fordert damit insbesondere den Spezialisten Garmin heraus“, meinte der IDC-Marktforscher. Nach Berechnungen von IDC beanspruchte Apple im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 51 Prozent des globalen Smartwatch-Marktes für sich. Garmin kam hingegen auf rund sieben Prozent.

Dennoch gebe es für Apple auch noch andere Wachstumschancen. Nur rund jeder fünfte iPhone-Nutzer besitze auch eine Smartwatch, sagte Jeronimo. Apple forciere nun das Geschäft, bestehende Apple-Kunden von weiteren Geräten zu überzeugen. Für das neue Einstiegsgerät im Smartwatch-Bereich, der Apple Watch SE, verlangt das Unternehmen 299 Euro.

