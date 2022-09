iPhone 14 Apple wagt bei neuen iPhones radikalen Schritt und schafft Slot für SIM-Karten ab

Apple wertet seine Smartwatches zu vollwertigen Tauchcomputern auf und verbessert seine iPhones. Was die neueste Smartphone-Generation neben der eSIM noch alles zu bieten hat.

Stärkere Leistung, helleres Display und längere Akkulaufzeit. (Foto: via REUTERS) iPhone 14

San Francisco Bislang gehörten SIM-Karten zu den essenziellen Komponenten von Mobiltelefonen. Der weltweit wertvollste Technologiekonzern Apple geht nun einen radikalen Schritt, das zu ändern: Erstmals lässt das Unternehmen bei den neuesten iPhone-Geräten den Slot für physische SIM-Karten komplett weg.

In den USA würden die Geräte der neuesten Generation iPhone 14 nur noch elektronische SIM-Karten, sogenannte eSIM, unterstützen, kündigte die zuständige Apple-Produktmanagerin Kaiann Drance am Mittwoch in der Apple-Firmenzentrale im kalifornischen Cupertino an.

Technisch ist es bereits seit 2016 möglich, Smartphones ohne physische SIM-Karten zu nutzen. Dazu müssen sowohl der Netzbetreiber als auch das Endgerät eSIM unterstützen. Samsung stellte 2016 das erste Smartphone mit dieser Funktion vor.

Auch Apple unterstützte etwa mit den iPhones der Generation 13 die eSIM-Funktion. Doch behielten die Endgeräte parallel die Möglichkeit, auch physische SIM-Karten zu nutzen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen