Apple ist der wertvollste Konzern der Welt – dem iPhone sei Dank. Doch wieso läuft das Geschäft mit den Luxus-Handys so gut? Fünf Antworten in Grafiken.

Seit dem ersten iPhone im Jahr 2007 bringt der Konzern jedes Jahr eine neue Generation heraus. Die neuesten Geräte heißen iPhone 14. (Foto: AP) iPhone 14

San Francisco Man kann sich schon mal die Augen reiben, wenn man die Preise für iPhones betrachtet: Jüngst hat eins der Modelle in Deutschland die 2000-Euro-Marke geknackt. Apple beansprucht mehr Profit als alle anderen Smartphone-Hersteller zusammen, wie Auswertungen zeigen, die dem Handelsblatt vorliegen. Diese Entwicklung verdankt der Konzern der Strategie von CEO Tim Cook: Der Apple-Chef drückt die Kosten und erhöht gleichzeitig die Preise für die Smartphones.

Mit einem Börsenwert von mehr als 2,4 Billionen Dollar ist Apple so zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Seinen Erfolg stützt das Unternehmen vor allem auf das iPhone. Anhand von fünf Grafiken schlüsselt das Handelsblatt das Geschäftskonzept von Apple auf und zeigt, was das Unternehmen so profitabel macht. Am 27. Oktober wird das Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorstellen.

Grafik 1: iPhone-Verkäufe

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen