iPhone und Macbook Apple bietet auch in Deutschland Reparatur-Sets an

Es ist die Abkehr vom Mantra des Firmengründers Steve Jobs, bis zur letzten Schraube alles an den Geräten zu kontrollieren. Apple beugt sich dem politischen und internen Druck.

Ab sofort kann jeder, der es sich zutraut, sein Macbook mit Apple-Chip oder sein iPhone 12 oder 13 selbst reparieren. Experten kritisieren die hohen Kosten. Selbst am Macbook Air schrauben

Düsseldorf Deutsche Apple-Kunden können ab sofort einige iPhones und Macbooks selbst reparieren. Der Konzern bietet im „Self Service-Reparatur Store“ nun auch in Deutschland mehr als 200 Ersatzteile, Werkzeuge und Anleitungen an. US-Kunden können bereits seit April Selbstreparatur-Kits für einige iPhones kaufen, im November kamen Reparaturteile für einige Macbooks hinzu. Auch in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Schweden und Spanien hat Apple den Store freigeschaltet.

Verfügbar ist aktuell nur Reparaturzubehör für die iPhones 12 und 13 und Macbooks mit Apples eigenen Chips M1 und M2 – also das Macbook Air und das MacBook Pro in 13 Zoll ab dem Baujahr 2020, das Macbook Pro in 14 und 16 Zoll ab Baujahr 2021.