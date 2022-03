IT-Anbieter SAP-Chef will Europa-Cloud in Brüssel aufbauen

Um sich unabhängig von ausländischen IT-Anbietern zu machen, soll es künftig eine europäische Cloud geben. SAP könnte diese für die EU bauen.

Der deutsche Konzern ist im Gespräch mit der EU-Kommissionspräsidentin, dem französischen Regierungschef und der Bundesregierung über eine europäische Cloud. (Foto: imago images/Dirk Sattler) SAP-Zentrale in Walldorf

Frankfurt Der Walldorfer Softwarekonzern SAP ist im Gespräch mit der Europäischen Union sowie der deutschen und der französischen Regierung über den Aufbau einer zentralen Europa-Cloud. „Es ist denkbar, dass in Brüssel eine Cloud gebaut wird, an die sich die deutsche und französische Cloud anbinden und die dann anderen Mitgliedsstaaten offensteht“, sagte SAP-Chef Christian Klein in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Magazin „Wirtschaftswoche“. Dazu sei er im Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem französischen Regierungschef Emmanuel Macron und der Bundesregierung.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte 2019 die Cloud-Initiative „Gaia-X“ gestartet, um Europa unabhängig zu machen von amerikanischen und chinesischen IT-Anbietern. Mehrere europäische Staaten und Unternehmen wollten sich anschließen. Auch SAP ist daran beteiligt.

Doch Klein geht das Projekt nicht schnell genug: „Der Faktor Zeit spielt tatsächlich eine wichtige Rolle. Da war uns die Allianz bisher zu langsam. Es ist auch wenig sinnvoll, dass in allen 27 EU-Mitgliedstaaten jetzt individuelle Clouds gebaut werden.“ In Deutschland arbeite SAP bereits an der „Sovereign Cloud“, einer Cloud für den deutschen öffentlichen Sektor. „Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland im Bereich der Digitalisierung Nachholbedarf hat – aber statt agil voranzugehen, wird häufig lieber der nächste Arbeitskreis gegründet und theoretisch diskutiert. Darauf können wir nicht warten“, sagte Klein. SAP baue in Berlin deshalb bereits Rechenzentren auf, die Daten aus der „Sovereign Cloud“ sollen dort verarbeitet und gespeichert werden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr dazu: SAP schaltet Cloud-Dienste in Russland ab