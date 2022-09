IT-Ausgaben 1000 Euro für ein iPhone: Starker Dollar treibt IT-Ausgaben

Der steigende Dollar verteuert Halbleiter, Cloud-Dienste – und das iPhone. Das bleibt in den USA gleich teuer, während es in Deutschland nun die 1000-Euro-Marke übersteigt.

Neue iPhone-14-Pro-Modelle auf einer Apple-Veranstaltung auf dem Campus des Apple-Hauptquartiers in Cupertino. (Foto: dpa) Apples Neuheiten-Event

Düsseldorf, Berlin Apple hat vor wenigen Tagen das iPhone 14 vorgestellt. Das hat keine SIM-Karte mehr, eine etwas bessere Kamera, und auch einige andere Kleinigkeiten haben sich geändert. Technisch gesehen ist aber nicht viel passiert.

Die wirkliche Neuigkeit sind wohl die extremen Preiserhöhungen. Das iPhone 14 kostet in der Basisversion in Deutschland satte 1000 Euro und durchbricht damit die vierstellige Schallmauer. Die Premiumversion mit besonders viel Speicherplatz reißt erstmals sogar die Marke von 2000 Euro.

Wenn das neue Modell am Freitag in den Verkauf geht, werden Kunden fast überall auf der Welt tiefer in die Tasche greifen müssen. In Großbritannien verteuert sich die Basisversion um 70 Pfund (80 Euro), in Deutschland um 100 Euro und in Japan sogar um 21.000 Yen (145 Euro).