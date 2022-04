IT-Branche 100 Milliarden Dollar Verschwendung und Sicherheitslücken: Die Schattenseiten der Cloud

Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Daten in die Cloud. Berater empfehlen den Einsatz mehrerer Anbieter. Doch das führt zu neuen Problemen, etwa bei der Cybersicherheit.

Wenn Firmen sich auf verschiedene Cloud-Anbieter verlassen, führt das im schlimmsten Fall zu Sicherheitsrisiken. (Foto: Caiaimage/Getty Images) Serverraum

New York, Düsseldorf Bei der Firma Datadog sieht es aus wie bei einem Start-up. In den Kühlschränken stehen Smoothies, auf den Tischen Obstschalen, und das Maskottchen, ein Hund, klebt auf jeder Kaffeetasse. Nur die Aussicht über New York bis hin zur Freiheitsstatue verrät dem Besucher, dass er sich hier im 45. Stock des „New York Times“-Wolkenkratzers in der Zentrale eines Milliardenkonzerns befindet.

Unternehmenschef Olivier Pomel hat einen klaren Blick auf sein Geschäft: „Cloud ist das Thema der Zukunft.“ Aber er warnt: „Die Komplexität explodiert an allen Fronten.“ Das führe nicht nur zu Ineffizienzen, sondern im schlimmsten Fall auch zu Sicherheitsrisiken. Datadog verdient sein Geld damit, das entstehende Chaos für seine Kunden zu ordnen.

